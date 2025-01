中国ドラマ「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」DVD-BOX発売決定！

株式会社コンテンツセブン

iQIYI主催の「2023 愛奇芸尖叫之夜」にて、年間長編ドラマ賞や特別栄誉賞を受賞し、主演のバイ・ジンティンが「視聴者人気俳優賞」に輝くなど、視聴者から熱い支持を集めた超話題作「長風渡~あなたと綴る、運命の縁~」のDVD-BOXを、2025年4月2日(水)に発売いたします。

主演を演じるのは、「卿卿(きょうきょう)日常 ~宮廷を彩る幸せレシピ~」「キミだけのヒーローになりたい」などに出演のバイ・ジンティン。

ヒロインを演じるのは、「贅婿[ぜいせい]~ムコ殿は天才策士~」「風起洛陽~神都に翔ける蒼き炎~」のソン・イー。

数々のヒット作に出演し、人気だけでなく確かな演技力を磨いてきた2人が、「先婚後愛」(先に結婚し、その後、愛を育む)をテーマに、すれ違いながらも愛を育む初々しい夫婦の姿を、コミカルかつ魅力的に描いています。

「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」「少年歌行~Beginning of the Legend~」、そして「花間令<かかんれい>~Lost in Love~」でますます勢いに乗るリウ・シュエイーや、「両不疑~入れ替わり夫婦の宮廷生存記~」「慶余年~麒麟児、現る~」で知られるチャン・ハオウェイなど、主演級の俳優陣が脇を固めたことでも注目を集めた本作。ストーリーのキーパーソンに扮する人気俳優陣からも目が離せません。

あらすじ

布商を営む柳家の柳玉茹(リウ・ユールー)は、実の母親が病を患い、側室が幅を利かせている家の中で、嫡女にも関わらず肩身の狭い暮らしを送っていた。そんなある日、長年想い続けていた名家出身の葉世安(イエ・シーアン)との縁談が決まる。しかし喜びも束の間、思いもよらぬ邪魔が入ってしまう。なんと江南一の富豪のドラ息子、顧九思(グー・ジウスー)との結納が知らぬ間に交わされていたのだ。これは九思が嫌がらせで放ったひと言を聞いた彼の両親と、財産目当ての柳家の側室が勝手に進めたもの。時すでに遅し、今さら縁談を無かったことには出来ず、柳家の名誉に傷がついてしまうことを恐れた玉茹は覚悟を決める。しかし、婚礼後の初夜、九思から告げられたのは、“愛”ではなく“離縁”の誓いだった…。

■発売元:「長風渡~あなたと綴る、運命の縁~」製作委員会

■発売日:

<セル>

DVD-BOX1・・・2025年4月2日(水)

DVD-BOX2・・・2025年5月9日(金)

DVD-BOX3・・・2025年6月4日(金)

<レンタル>

Vol.1~6 ・・・2025年4月2日(水)

Vol.7~12 ・・・2025年5月9日(金)

Vol.13~18 ・・・2025年6月4日(金)

■商品詳細

https://www.contents7.co.jp/service/lineup/chofuto/(https://www.contents7.co.jp/service/lineup/chofuto/)

■トレーラー

https://youtu.be/khmBursGri8(https://youtu.be/khmBursGri8)

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.