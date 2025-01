Fracton Incubation 2024、スポンサー、メンター、パートナーが決定

Fracton Ventures株式会社

Fracton Ventures株式会社(本社:東京都品川区、代表者:鈴木雄大、亀井聡彦、赤澤直樹 以下 当社)は本日、『Fracton Incubation 2024 』(以下 本プログラム)のスポンサー、メンター、パートナーを発表致します。

Fracton Incubation 2024 について

Fracton Incubation 2024は、アジアのビルダーを対象としたEthereum Alignmentに特化したインキュベーションプログラムです。今年のテーマは「Decentralization」。DAO、分散型プロジェクト、公共財の発展に向け、次世代のCryptoファウンダーたちを支援します。

プログラム期間中には、各分野の専門家によるレクチャー、ネットワーキングセッション、そしてプロジェクト支援のためのメンタリングが行われます。



Webサイト:https://fine2024.framer.website/

Fracton Incubation 2024 スポンサーの紹介

今回のプログラムでは、GoldスポンサーとしてSMBC日興証券株式会社、そして、Silverスポンサーとして、TECHFUND株式会社に参画していただくことが決定しました。

Fracton Incubation 2024 メンターの紹介

また本プログラムでは、以下のCryoto/Web3業界でトップを走るメンター及びゲストスピーカーをお呼びし、よりグローバルな専門的な領域について知見とアドバイスをいただき、プロジェクトをブラッシュアップしております。

- matoken.eth(Dev@ENS)- Katio(Founder of Spire_Labs, CoffeeTimes)- Leona Hioki( Founder of Intmax )- Sg( CEO of Solidity House )- Andre( Organizational Designer of Deep Work )- Jacob Lindahl ( Stealth )- Lisa ( Economics Design )- Jaslyn Wang ( Crypto-native BD of Polygon )- Kobby Chen ( Investment Diector pf Fenbushi Capital )- Steve Lee ( Co-Founder & Managing Partner of Neoclassic Capital )- Matt Wright ( CEO of GAIA )- Cheeky ( Contributor of Protocol Guild )

Fracton Incubation 2024 パートナーの紹介

また、本プログラムにサポーターとして関与いただくプロジェクト及びコミュニティをご紹介します。

今後のスケジュール

現在、本プログラムは佳境のフェーズにきており、プログラム終了の2025年2月末に予定しているDEMODAYでは、成長した多くの開発者・起業家のプレゼンテーションが披露されます。



プログラムキックオフ:2024年12月3日

DemoDay :2025年2月14日(仮)

Fracton Ventures株式会社について

■Fracton Ventures(フラクトン ベンチャーズ)

Fracton Venturesは"Protocol Studio for Ethereum"を掲げる、日本初のCrypto特化型インキュベーターです。創業した2021年及び翌年2022年はFracton Incubation 2021/2022 Powered by bitbankを開催し、累計18ものCryotoプロトコル/プロジェクトを育成し、グローバルに送り出しました。共同創業者3名による書籍『Web3とDAO 誰もが主役になれる「新しい経済」』(かんき出版)も好評販売中です。2023年はカンファレンスDAO TOKYOの開催、DAOSquareをはじめとしたアジアのDAOとのパートナーシップを積極的に締結するなど、アジアのDAO/Cryotoエコシステムの架け橋としてグローバルなネットワークを有し、Cryotoエコシステムをリードして参ります。





法人名 :Fracton Ventures株式会社

本社所在地:〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目1-1住友不動産大崎ガーデンタワー9F TUNNEL TOKYO内

代表者 :鈴木 雄大、亀井 聡彦、赤澤 直樹

設立 :2021年1月28日

事業内容 :Ethereumエコシステムに寄与するプロトコル・プロジェクトの育成、開発及び研究事業

URL :https://fracton.ventures/