【2/12 オンライン開催】成果を最大化するリード戦略 ～有効商談を生み出すリード獲得・育成方法～
株式会社Growth DX
https://growth-dx.com/seminar/meethub-leadsenryaku/
詳細を見る :
https://growth-dx.com/seminar/meethub-leadsenryaku/
[表: https://prtimes.jp/data/corp/151821/table/18_1_daabbf1f0d003996cbd8bd3c14a7c453.jpg ]
こんなお悩み解決できます
- リードは集まるけど商談につながらない
- リードの量を増やしたい
- 有効商談化率など営業チームのKPI・パフォーマンスを改善したい
- リードナーチャリングの効果が感じられない
- 営業活動におけるDXが進んでいない
- 見込み客との接点が少なく商談まで繋がらない
- 成果の出るマーケティング戦略を模索している
https://growth-dx.com/seminar/meethub-leadsenryaku/
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質の高いリードの獲得と効率的な育成は、営業成果を左右する重要な要素となっています。
「成果を最大化するリード戦略」に焦点を当て、リード獲得手法から有効商談に繋げるプロセスまで具体例をもとに解説します。
”量”も”質”も追求し、成果の最大化を図りたいマーケティング・営業担当者の方に最適な内容です。
開催の背景
BtoBのビジネスマッチングサービス『Meet Hub』を提供する株式会社Growth DX（弊社）が
各領域の最新動向や事例など業務効率化に役立つ情報提供を目的として開催します。
イベント概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/151821/table/18_1_daabbf1f0d003996cbd8bd3c14a7c453.jpg ]
こんなお悩み解決できます
- リードは集まるけど商談につながらない
- リードの量を増やしたい
- 有効商談化率など営業チームのKPI・パフォーマンスを改善したい
- リードナーチャリングの効果が感じられない
- 営業活動におけるDXが進んでいない
- 見込み客との接点が少なく商談まで繋がらない
- 成果の出るマーケティング戦略を模索している
講演テーマ/登壇者プロフィール
こちら(https://growth-dx.com/seminar/meethub-leadsenryaku/)からご確認ください。
参加方法
こちら(https://share.hsforms.com/1ERDT0DvPQ46dyQOiTBqkbAcf8yx)からお申込みください。（お申込後、当日のURLをお送りさせていただきます）