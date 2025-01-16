今年も開催！TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA
The Orchard Japan
世界最大級のライブハウスサーキットフェスティバルのSXSWで、TOKYO CALLING / INSPIRED BY TOKYOが昨年に引き続き今年もshowcaseを開催。■イベント詳細
＜日程＞
打首獄門同好会 / GOKUMON（Uchikubi Gokumon Doukoukai）
北村 蕗
世界最大級のライブハウスサーキットフェスティバルのSXSWで、TOKYO CALLING / INSPIRED BY TOKYOが昨年に引き続き今年もshowcaseを開催。
今年は会場をこれまでのElysiumより、SXSWでもメイン会場の一つであるMohawkに変更して、TOKYO CALLING stage / INSPIRED BY TOKYO stageと二つのステージで同日での開催。そして今回のshowcaseは、MUSIC AWARDS JAPANを主催するCEIPA(一般社団法人 カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会)のサポートを受けての開催になる。
これまで以上に日本のアーティストをSXSWより海外へと広げるためのshowcaseとなっている。
＜日程＞
2025年3月11日（火）21:00 START （AUSTIN現地時間）
＜会場＞
Mohawk
https://mohawkaustin.com/
＜出演＞
【TOKYO CALLING stage】
打首獄門同好会 / GOKUMON（Uchikubi Gokumon Doukoukai）
Enfants
ENTH
眉村ちあき
【INSPIRED BY TOKYO stage】
北村 蕗
XAMIYA
VivaOla
luvis
【企画制作】
FRIENDSHIP.
LD&K, Inc.
The Orchard Japan
Spincoaster, Inc.
TuneCore Japan KK
＜企画協力＞
VISIONGRAPH Inc. / SXSW