今年も開催！TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA

The Orchard Japan

世界最大級のライブハウスサーキットフェスティバルのSXSWで、TOKYO CALLING / INSPIRED BY TOKYOが昨年に引き続き今年もshowcaseを開催。

今年は会場をこれまでのElysiumより、SXSWでもメイン会場の一つであるMohawkに変更して、TOKYO CALLING stage / INSPIRED BY TOKYO stageと二つのステージで同日での開催。そして今回のshowcaseは、MUSIC AWARDS JAPANを主催するCEIPA(一般社団法人 カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会)のサポートを受けての開催になる。

これまで以上に日本のアーティストをSXSWより海外へと広げるためのshowcaseとなっている。





■イベント詳細

<日程>

2025年3月11日(火)21:00 START (AUSTIN現地時間)



<会場>

Mohawk

https://mohawkaustin.com/



<出演>

【TOKYO CALLING stage】

打首獄門同好会 / GOKUMON(Uchikubi Gokumon Doukoukai)

Enfants

ENTH

眉村ちあき



【INSPIRED BY TOKYO stage】

北村 蕗

XAMIYA

VivaOla

luvis



【企画制作】

FRIENDSHIP.

LD&K, Inc.

The Orchard Japan

Spincoaster, Inc.

TuneCore Japan KK



<企画協力>

VISIONGRAPH Inc. / SXSW