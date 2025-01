宇宙技術搭載の先端素材「MOON-TECH(R)︎」長袖ポロシャツを初リリース！「TENEZ × MOON-TECH(R)︎シリーズ」新作プロジェクト in Makuake（マクアケ）

TENEZ MANAGEMENT 株式会社

【宇宙技術搭載の先端素材ムーンテック | 運動も日常も。快適すぎる長袖ポロシャツ】

★販売期間: 2025年1月12日(日)~2025年2月27日22:00まで

★商品ページ: https://www.makuake.com/project/tenez05/

▲ まるで魔法のような汗染み防止機能など10を超える機能性を持つ商品

「TENEZ x MOON-TECH(R)シリーズ」はMakuakeプロジェクトで累計売上1,600万円突破!

「MOON-TECH(R)」 は、 東レ発のスピンオフベンチャー“MOONRAKERS(ムーンレ

イカーズ)”が開発した、宇宙技術も含む10個を超える高レベル機能を搭載した、「過剰なほどの機能性」を持つ先端素材です。

TENEZは「MOON-TECH(R)」の開発初期段階から「この圧倒的な機能性はスポーツシーンには最適なのでは? 」との思いを感じ、“MOONRAKERS” に協業を打診。“MOONRAKERS” より快諾を得て、「MOON-TECH(R)」の アスリート向けアイテム開発及びストリートスポーツ分野での商品展開を行っています。

「TENEZ x MOON-TECH(R)シリーズ」はMakuake(マクアケ)過去4回のプロジェクトを通して、累計売上1,600万円を突破しており、その後の一般販売でも「一度着るとやめられない!」とリピーターが続出するなど大きな反響を呼んでいる人気シリーズです。

長袖ポロシャツ 「MOON-TECH(R)Long Sleeve Collar Shirt」を初リリース!詳細を見る :https://www.makuake.com/project/tenez05/

そして今回は、MOON-TECH(R)︎シリーズで今までありそうでなかった、どんなシーン

でも、どんなシーズンでも快適に着られる襟付き長袖Tシャツ「MOON-TECH(R)Long Sleeve Collar Shirt」のプロジェクトをローンチします!

「MOON-TECH(R)Long Sleeve Collar Shirt」は、ゴルフやテニスなどのスポーツではもちろん、フォーマルな場やストリートでもコーデに組み込めるシンプルで上質なアイテム。たくさん汗をかいても、ベタつきや汗冷え、不快な汗の匂いをしっかり軽減します。

夏は炎天下でも快適に過ごせ、冬は朝の冷え込みを軽減するため、汗っかきの方にもオールシーズンで最適な1枚です。

ぜひ、みなさまに、その圧倒的な快適性、利便性、おしゃれ感を楽しんで頂ければと考えています。

今だけ!Makuake(マクアケ)最大20%OFFになるお得なチャンス

「MOON-TECH(R)Long Sleeve Collar Shirt」はこれまで世の中になかった新しい製品やサービスが毎日登場するアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、どこよりも早く入手できます。現在人気で品薄が続いている「MOON-TECH(R)」の新作商品を確実に入手できるまたとない機会です。また、普段は一切セールをしないTENEZのMOON-TECH(R)シリーズですが、今回のMakuakeプロジェクトでは最大20%OFFになる特別な今だけのチャンスを設定! 先着限定なのでお早めにチェックしてみてください!

Makuake(マクアケ)購入はこちら ▶︎ https://www.makuake.com/project/tenez05/(https://www.makuake.com/project/tenez05/)

■TENEZについて

"TO ENRICH THE LIFESTYLE OF ATHLETES”

TENEZは、現役アスリートでありデザイナーでもあるTOMITA TWINSが「テニス」というスポーツに没頭し、アスリートとして学んだ哲学や考え方をもとに誕生しました。 クラシカル且つPOPな「ストリートスポーツ」のラインアップと、先端素材を使用した前代未聞の「超快適スポーツウェア」で、スポーツからストリートまで「アスリートの美とオシャレ」に注目し、皆様のアクティブな毎日に寄り添うアイテムを提供。 TENEZの活動やアイテムを通して、人生のハイパフォーマンスを追い求める皆様をサポートすることを目指します。

■TENEZ MANAGEMENT株式会社 概要

会社名:TENEZ MANAGEMENT Co., Ltd

代表者:冨田大夢・冨田千聖

設立:2023年6月

Email:info@10ezmanagement.com

HP:https://www.10ezmanagement.com/