Airbnb、2025年に訪れたい旅行先トップ25を発表 日本からは東京や京都がランクイン

Airbnb Japan株式会社

<主なポイント>

- 東京や京都、セビリアのような文化の中心地から、マンリー、フロリアノポリス、サヴォワなどの人里離れた場所まで、Airbnbゲストが憧れる2025年の旅行先をご紹介します。- ひとり旅からグループ旅行まですべてのカテゴリにおいて、2025年に行ってみたい旅行先のトップ[1]には東京や京都が上位にランクインしており、日本は世界中の旅行者が訪れたい目的地として注目されています。

- 日本在住のAirbnbゲストが2025年の旅行先として注目しているトップ10のランキングでは、日本の都市が半数以上ランクインしており、国内の魅力を再発見する傾向にあります。

世界最大級の宿泊予約プラットフォームであるAirbnb(本社:米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下:Airbnb、日本語名:エアビーアンドビー)は、Airbnbを利用する世界中のゲストが2025年に訪れてみたいと考えている人気上昇中の旅行先トップ25とともに、日本国内在住の旅行者が2025年の旅行先として最も注目している目的地[2]をご紹介します。

2024年には、テイラー・スウィフトのErasツアー、オリンピック、その他の主要な文化的イベントやスポーツイベントが予約を牽引しましたが、「体験型の旅行」は2025年も国境を超えて冒険したいという旅行者の心を刺激し続けると予想されています。Airbnbのデータによると、行ってみたいこれらの旅行先が検索されている日付の多くは、コンサート、文化フェスティバル、主要スポーツイベントなど、2025年の主要イベントと関係していることも明らかになっています。

世界中のゲストにとって2025年の旅行先としてトレンドとなっている旅行先には、パレルモ(https://www.airbnb.jp/rooms/733155330561404834?adults=1&check_in=2025-01-31&check_out=2025-02-05&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=e606a690-14ca-479b-9b24-24819576835d&infants=0&pets=0&previous_page_section_name=1000&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1736943971_P3iKx3eIJkdODW2R)、セビリア(https://www.airbnb.jp/rooms/33488699?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-05-20&check_out=2025-05-25&source_impression_id=p3_1733088249_P3rDau1KzMhdImSe&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=9d7ac7ca-c5c7-47e2-b9c0-de40a6fa2f0c&_set_bev_on_new_domain=1736424253_EAZGU3MWVkZWI5Yz)、京都(https://www.airbnb.jp/rooms/8244813?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-05-05&check_out=2025-05-10&source_impression_id=p3_1733087555_P3B0veS5wXIh0FpM&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=0601dfb3-a52b-4714-a236-2ce8d18f1c7b&_set_bev_on_new_domain=1736424253_EAZGU3MWVkZWI5Yz)などの歴史的文化スポットを含む、2024年にお気に入りに最も保存され、新年も人気が続くとAirbnbが予測する都市も含まれています[3]。また、ひとり旅からグループ旅行まですべてのカテゴリにおいて[4]、2025年に行ってみたい旅行先のトップには東京や京都が上位にランクインしており、どんな旅行スタイルのゲストにおいても日本は世界中の旅行者が訪れたい目的地として注目されています。



さらに、日本国内在住のゲストが注目している旅行先には、奈良や東京、大阪をはじめに国内の目的地が半数以上を占めており、日本国内で新たな魅力を再発見することがトレンドとなっているようです。

日本国内在住のAirbnbゲストが2025年の旅行先として最も注目している旅行先TOP10

世界中のAirbnbで人気上昇中の2025年の旅行先TOP25とおすすめしたい素敵なリスティング

🇲🇽メキシコ、プエルト・エスコンディード

美しい寝室が5つあるラ・プンタの一軒家(https://www.airbnb.jp/rooms/14993265?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-03-29&check_out=2025-04-03&source_impression_id=p3_1732727725_P3l5BbN2EkRjiedD&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=a640734e-1aa3-4020-9513-5e57a0cb6d10&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

プエルト・エスコンディードは、常夏の旅行先を探している方にぴったりの美しい場所です。オアハカの太平洋岸に位置するこのビーチの楽園は、特に1月の第1週におけるグループ旅行の目的地として急速に人気を集めており、2025年の検索数は昨年と比較して大幅に増加しています。

🇺🇸アメリカ、ウィスコンシン州グリーンベイ

湖畔にあるBohoスタイルのコテージ(https://www.airbnb.jp/rooms/953708536404880296?adults=2&search_mode=regular_search&check_in=2025-04-25&check_out=2025-04-27&source_impression_id=p3_1732729045_P30eXomRq-rkwi63&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=49761b4c-72a5-4fe2-8640-3ad771fb9cb7&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

ウィスコンシン州グリーンベイを訪れる旅行者は、ベイビーチ遊園地やグリーンベイ植物園などの地元のアトラクションを訪れることができます。そして、ウィスコンシン州へ旅行にいく際には、地元で作られたさまざまなチーズをご堪能ください。

🇯🇵日本、東京

小さな古い木造長屋すずめや築地:SUZU(https://www.airbnb.jp/rooms/1021345628711144352?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-04-27&check_out=2025-05-02&source_impression_id=p3_1733085428_P32nnutMAWGEJBtc&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=1c817d0b-5d86-4180-b23a-5be1c3c10caf&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

2025年になってもトレンドリストのトップを走り続ける東京の人気は衰えることなく、特にZ世代の旅行者に人気です[5]。たとえば、青山や表参道ではハイエンドなショッピングやレストラン、原宿ではファッション、グルメやイベント、六本木では豪華さと若さが融合したナイトライフなど、東京の街はそれぞれのエリアでのユニークな特徴が注目されています。

🇮🇹イタリア、パレルモ

リバティ図書館、本の家(https://www.airbnb.jp/rooms/733155330561404834?adults=1&check_in=2025-01-31&check_out=2025-02-05&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=e606a690-14ca-479b-9b24-24819576835d&infants=0&pets=0&previous_page_section_name=1000&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1736943971_P3iKx3eIJkdODW2R)

シチリアの首都パレルモは、その豊かな歴史、建築、芸術、文化でロマンチックな雰囲気を醸し出しています。この街を象徴するバロック様式のジェズ教会、イタリア最大のオペラハウスであるマッシモ劇場、街を4つの歴史地区にわけるヴィリーナ広場など、街の重要なランドマークを探索することができます。

🇨🇴コロンビア、カルタヘナ

コロンビア、カルタヘナ・デ・インディアスのまるまる貸切のロフト(https://www.airbnb.jp/rooms/54308463?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-01-25&check_out=2025-01-30&source_impression_id=p3_1732738358_P3qc5VssuoWeiguA&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=a3d86704-16ba-4b2d-86a9-003412393afd&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

カルタヘナにあるのは自然の美しさだけではありません。この素晴らしい街は、文化遺産、コロニアル様式の建築、カリブ海沿岸の手つかずのビーチに恵まれているだけでなく、活気あるフェスティバル、にぎやかなナイトライフ、新鮮な地元のシーフードも魅力です。

🇺🇸アメリカ、サウスカロライナ州チャールストン

The Moorings - キングストリートまで2ブロック!(https://www.airbnb.jp/rooms/51147817?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2024-12-08&check_out=2024-12-13&source_impression_id=p3_1732741716_P3DMB8Igvv32A8FH&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=d8cc20d5-f394-482f-b391-f9cc5c891aef&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

チャールストンの中心部に位置するこのAirbnbでは、チャールストンで一番人気の写真スポットで、13軒のパステルカラーの家が並ぶ象徴的なレインボー通りなど、街の歴史地区を簡単に散策することができます。街のランドマークだけでなく、チャールストンのとても美しい庭園を散策したり、えび、グリッツ、かにのスープなど昔ながらの南部郷土料理を楽しむこともできます。

🇨🇱チリ、ラセレナ

ビーチまで歩いていける、居心地のよい家族向けマンション(https://www.airbnb.jp/rooms/53982352?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2024-12-01&check_out=2024-12-06&source_impression_id=p3_1732743037_P39sRZ6n1vH4y8a0&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=a8be4df3-3b6d-4982-9bfb-7f736b52d071&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

チリのラセレナはその名のとおり、長いビーチと数多くの地元のアトラクションがあり、静かな隠れ家を提供してくれます。2025年、家族連れ向けの旅行先として人気が上昇しているこの街では、フライ・ホルヘ国立公園の魅惑的な森を探検したり、フンボルトペンギン国立保護区で野生のアシカ、バンドウイルカ、フンボルトペンギンを観察したりと、家族旅行にもぴったりなを目的地です。

🇯🇵日本、京都

大きな檜風呂がある京都のアートハウス(https://www.airbnb.jp/rooms/8244813?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-05-05&check_out=2025-05-10&source_impression_id=p3_1733087555_P3B0veS5wXIh0FpM&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=0601dfb3-a52b-4714-a236-2ce8d18f1c7b&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

伝統的な日本文化の中心地である京都は、家族旅行の目的地としても検索が増えています。歴史ある寺社仏閣、緑に覆われた美しい境内、街のいたるところで見られる古典建築や、伝統的な茶道から華道、舞台芸術まで、家族全員で参加できる思い出に残る体験がたくさんあることが注目されています。

🇨🇦カナダ、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

ディープコーブを望むモダンなスイートルーム(ジャグジー付き)(https://www.airbnb.jp/rooms/969132163019267974?adults=2&search_mode=regular_search&amenities%5B%5D=36&amenities%5B%5D=35&check_in=2025-02-06&check_out=2025-02-09&source_impression_id=p3_1732747790_P33PJMNovE-nBjeu&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=99a61885-8202-491b-bf6f-b806e8a8abef&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

カナダで最も民族的、言語的に多様な都市のひとつであるバンクーバーは、活気に満ちた文化で栄えているだけでなく、温暖な気候や息をのむような風景も楽しめます。

🇮🇳インド、ムンバイ

バルコニーからのシティービュー | バンドラ近く(https://www.airbnb.jp/rooms/1265122095395128242?adults=2&location=Mumbai%2C%20India&search_mode=regular_search&check_in=2025-01-17&check_out=2025-01-23&source_impression_id=p3_1732749232_P3-l6HKJHxrqv7AT&previous_page_section_name=1001&federated_search_id=0bf22212-9bdb-4521-a0f0-4da1485ddca5&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

インドのムンバイはエンターテイメントの中心地であり、巨大なボリウッド映画産業だけでなく、音楽や美術でも有名です。にぎやかなこの街には世界中からアーティストが集まり、今後、コンサートなどのイベントが開催されます。2025年1月に開催されるこの待望のイベントにより、この期間中の検索数が急増し、ムンバイは人気の旅行先リストの上位にランクインしました。

🇦🇷アルゼンチン、マルデルプラタ

2人で楽しめる最高の眺め(https://www.airbnb.jp/rooms/979063701744284241?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-02-01&check_out=2025-02-06&source_impression_id=p3_1732749752_P3aaS9jLHcqDGWky&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=55415c48-5a8b-43bf-9e6c-3ed9cbb7fecd&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

アルゼンチンのマルデルプラタは、ブエノスアイレスの南に位置する人気の港町です。美しいビーチと緑豊かな森を誇り、自転車での街散策、大西洋でのサーフィン、パラグライダー、美術館巡りなど、さまざまなアクティビティを楽しめます。

🇹🇭タイ、ホアヒン

自然に囲まれた蓮の池にあるユニークなタートル形のヴィラ(https://www.airbnb.jp/rooms/53163431?adults=2&check_in=2024-12-15&check_out=2024-12-20&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=0f0bfbb4-5509-47c8-b4e6-eb0e16284af8&infants=0&pets=0&previous_page_section_name=1000&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1733501894_P3FA5fZkQPrVQvyc)

タイの首都バンコクから車で3時間以内の場所にあるホアヒンは、特に2025年にカップルで旅行するゲストに人気のあるビーチリゾート地です。この街のパウダリーな砂浜と山々の風景は、穏やかなリトリートを提供し、海辺の乗馬、パラウ滝での蝶の観察、息をのむような展望ポイントなど、自然に満ちた体験を楽しむことができます。

🇦🇺オーストラリア、ニューサウスウェールズ州マンリー

マンリービーチの眺望、中心部、ザ・コルソまで徒歩圏内(https://www.airbnb.jp/rooms/48553763?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-04-30&check_out=2025-05-05&source_impression_id=p3_1732750898_P3C8_yBS12lheGmk&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=d44cff9b-94c1-43d1-92bf-1bbcc54e42fc&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

オーストラリアのシドニーからフェリーでわずかの距離にある、人気の郊外都市マンリーでは、都会の活気と海岸沿いのリラックスした雰囲気の両方を楽しめます。その広大なビーチは3つのサーフライフセービングクラブによって守られており、サーフィンのプロにもアマチュアにも人気のスポットです。

🇪🇸スペイン、セビリア

ユニークな景色を楽しむ、中心部のエレガントなマンション(https://www.airbnb.jp/rooms/33488699?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-05-20&check_out=2025-05-25&source_impression_id=p3_1733088249_P3rDau1KzMhdImSe&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=9d7ac7ca-c5c7-47e2-b9c0-de40a6fa2f0c&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

ここは、魅惑的なモニュメント、スペインのギター音楽、食欲をそそるタパスなど、冒険家たちがインスピレーションを感じる場所です。この街の活気ある文化を反映する国際的なお祭りには、イースター前の人気のお祭り、聖週間も含まれます。2025年の聖週間におけるセビリアの検索数は急増しました。ゲストは宗教的な行列や、宗教的な人物に捧げる伝統的なフラメンコの歌「サエタ」の生演奏などを楽しむ、にぎやかなお祭りに参加することができます。

🇩🇪ドイツ、バート・シュタッフェルシュタイン

元フランコニア農場、エンゲルシャンツェに位置するアパート(https://www.airbnb.jp/rooms/45270844?adults=2&check_in=2024-12-02&check_out=2024-12-07&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=138f786d-03f3-4b28-b1e7-290a89dcadb6&infants=0&pets=0&previous_page_section_name=1000&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1733088872_P3q6tXxFm0wLoXdE)

ドイツのバート・スタッフェルシュタインは、美しい自然に囲まれた塩水温泉が自慢の街です。ウェルネスだけでなく、サイクリングやハイキングを行う方は、スタッフェルベルク山の「スタッフェルシュタイン三山」、バンツ修道院、フィアツェーンハイリゲン巡礼聖堂(十四聖徒の聖堂)を望む風光明媚なトレイルを楽しむことができます。

🇺🇸アメリカ、ルイジアナ州バトンルージュ

バトンルージュ中心部、ルイジアナ州立大学近くの隠れ家(https://www.airbnb.jp/rooms/994977252107738266?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2024-12-01&check_out=2024-12-06&source_impression_id=p3_1733089341_P3-m6c1oyJqHaKh0&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=042a5668-4859-4968-8a9b-615ecb642d8b&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

州都バトンルージュで、ルイジアナの活気に満ちた心や魂に触れましょう。昔ながらの南部料理から歴史的名所、ミシシッピ川の景色まで、バトンルージュの豊かな300年の歴史を体験する方法はさまざまです。

🇫🇷フランス、サヴォワ

寝室が2つある景色のよいマンション(ジャグジー付き)(https://www.airbnb.jp/rooms/784441417235620247?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-06-01&check_out=2025-06-06&source_impression_id=p3_1733089808_P3XvKmeiQ4gwlx60&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=95997ae1-da70-43bf-a77f-fff1bab2744b&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

活気あふれる都市から山間にひっそりと佇む静かな街まで、サヴォワにはさまざまな魅力があります。夏はハイキングコースや近くの湖で自然の美しさを満喫し、冬はスキーを楽しむことができます。

🇹🇭タイ、チェンマイ

寝室が2つあるヴィラ、インフィニティプールとメイドサービス(https://www.airbnb.jp/rooms/15975791?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2025-03-11&check_out=2025-03-16&source_impression_id=p3_1733090579_P3L3oB5woo-N7-E3&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=67789364-4ce6-4da1-8ab1-378bbef05fe8&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

豪華リゾートへの旅行者たちを中心としたダークコメディドラマのファンは、待望の第3シーズン中にタイの魔法を画面上で楽しむことができますが、この街を直接体験することに勝るものはありません。実際、撮影地のひとつであるチェンマイでは、今年すでに家族旅行やグループ旅行の検索数が増加しています。

🇬🇧イギリス、ウェールズ、カーディフ

寝室2つのラグジュアリーなマンション(https://www.airbnb.jp/rooms/795642661222280083?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2024-12-02&check_out=2024-12-07&source_impression_id=p3_1733091527_P3hXlONwQkqgFVwL&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=3ac0de70-89bb-42a8-902a-8c264cacb6d0&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

カーディフは見どころの多いコンパクトな街です。カーディフで注目のランドマークのひとつは、市内中心部にある歴史的建造物であり、ゴシック、地中海、アラビア建築が融合したカーディフ城です。地下トンネル網などの魅力的な秘密を解き明かし、2000年にわたる豊かな歴史を発見しましょう。

🇫🇷フランス、レ・デュー・アルプ

ヴェノスクのLa Grange St. Cyprien - レ・デュー・アルプ(https://www.airbnb.jp/rooms/52182014?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2024-12-01&check_out=2024-12-06&source_impression_id=p3_1733092117_P3WgqCwvSw1WUEhc&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=b2bbcb7f-b7c3-4407-ac23-845f02d2bbc8&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

「2つのアルプ」という名前のとおり、この冬の楽園は2025年に2人で旅行する方に人気の旅行先として浮上しつつあります。この地域は、ウィンタースポーツ愛好家にとって国際的に有名なスキーリゾートです。年間をとおして自然の雪があることが自慢のレ・デュー・アルプでは、あらゆるレベルのコースを4,000平方メートルを超える広大なゲレンデで楽しむことができます。リラックスしたひとときを過ごしたい方には、アフタースキーを楽しむための選択肢が豊富にあります。

🇦🇺オーストラリア、クイーンズランド州ホイッツンデイズ

ハイデアウェイ湾を見下ろす素晴らしい景色を楽しめるゴージャスな住宅(https://www.airbnb.jp/rooms/30042978?adults=2&category_tag=Tag%3A8536&check_in=2025-02-28&check_out=2025-03-05&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=4abbe20c-df92-4cea-93a0-c9c91c8b8801&infants=0&pets=0&photo_id=616784645&previous_page_section_name=1000&search_mode=flex_destinations_search&source_impression_id=p3_1733503448_P3MYRxk-dtn-RQIn)

クイーンズランド州の中央海岸に位置するホイッツンデイズは、絵のように美しいターコイズの海と白い砂浜を特徴とするトロピカルオアシスを提供しています。2025年に人気のトレンドとして、冒険を求める人々は、壮大なグレートバリアリーフを探索できるスキューバダイビング、シュノーケリング、セーリングのエクスカーションを楽しむことができます。また、ウミガメと一緒に泳いだり、クロコダイルサファリやホットロッドツアーなどのアドレナリンを刺激する体験も楽しめます。

🇧🇷ブラジル、フロリアノポリス

ジュレレ国際ビーチのラグジュアリーなマンション(https://www.airbnb.jp/rooms/773168595381720654?adults=2&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&search_mode=regular_search&check_in=2024-12-02&check_out=2024-12-07&source_impression_id=p3_1733103248_P3f17IkeynMQD-Vm&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=f9fa1e91-62d0-48af-9493-e2e26dc2434c&_set_bev_on_new_domain=1716858534_YTc5Yzc1MWNhNjU5)

フロリアノポリスは、ブラジル南部の楽園です。この街には42のビーチがあり、ユニークな特徴を持つそれぞれのビーチを探索することができます。この街は「カキの首都」としても知られており、最高のグルメも楽しめます。

🇺🇸アメリカ、テキサス州ヒューストン

ヒューストンで最もホットな高層アパート(https://www.airbnb.jp/rooms/1003328823509370147?adults=2&category_tag=Tag%3A8536&check_in=2025-01-01&check_out=2025-01-06&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=c98179dc-1707-419b-a775-5b471b706ff4&infants=0&pets=0&photo_id=1761017623&previous_page_section_name=1000&search_mode=flex_destinations_search&source_impression_id=p3_1733101969_P3xJ7beWvATImabT)

バイユーシティとして知られるテキサス州ヒューストンは、スペースセンター・ヒューストンをはじめとして、多彩な観光名所を提供しています。また、活気あるレストランシーン、夜のエンターテイメント、スポーツ、評価の高いパフォーミングアートやビジュアルアートも魅力です。名高い野球チームは、5月に検索数が急増し、タンパベイゲーム中にさらに増加しています。この多くの魅力を持つ都市が、2025年もゲストのお気に入りであり続けると予測しています。

🇧🇷ブラジル、ブラジリア

パノラマビューを楽しめる豪華なアパート(https://www.airbnb.jp/rooms/42837178?adults=2&check_in=2024-12-20&check_out=2024-12-25&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=494041f5-5c47-4de7-afe2-dfaea0434eca&infants=0&pets=0&previous_page_section_name=1000&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1733102793_P3rM7ix0CWRdnCv-)

カーニバルに参加するゲストには、リオデジャネイロから飛行機で約2時間北西に位置するブラジリアでブラジルの休暇を過ごすことをおすすめします。この時期[6]に検索でトレンドになっているブラジリアは、自然と都市の魅力を融合させています。自然愛好家は、ブラジリア国立公園で多くのハイキングトレイルを楽しんだり、世界最大の都市公園のひとつであるシティパークでリラックスしたりすることができます。

🇺🇸アメリカ、フロリダ州ジャクソンビル

プレミアオーシャンフロントコンドミニアム、The Ocean Pearl(https://www.airbnb.jp/rooms/1196222200401083779?adults=2&category_tag=Tag%3A789&check_in=2024-12-02&check_out=2024-12-07&children=0&enable_m3_private_room=true&federated_search_id=4bced24f-f47f-45c1-bd9c-76cff1c50a8b&infants=0&pets=0&photo_id=1947838948&previous_page_section_name=1000&search_mode=flex_destinations_search&source_impression_id=p3_1733102467_P3KH0VRT4Om81JIc)

フロリダ州北東部に位置するジャクソンビルは、22マイルの美しいビーチと年間を通じた日差しを誇ります。この沿岸都市は、世界クラスの釣り、活気あるストリートアート、ユニークな博物館など、さまざまな魅力を提供しています。2024年に注目されているジャクソンビルは、家族向けの楽しみとたくさんの太陽を提供します。

2025年もAirbnbならではの多様な旅のスタイルを日本国内から世界中の素晴らしいリスティングまでご紹介していきます。Airbnbを活用して、暮らすように滞在する新たな旅を、ぜひ体験ください。

* 米国時間12月12日に公開された” Revealing the 25 places to visit in 2025(https://news.airbnb.com/revealing-the-25-places-to-visit-in-2025/)”の抄訳、ならびにAirbnbで調査された日本のデータをもとに作成しています。

[1]Airbnb社内データで2024年第1四半期から第3四半期に2025年の旅行を対象に行われた検索と、2023年第1四半期から第3四半期に2024年の旅行を対象に行われた検索の比較の増加率に基づく

[2]Airbnb社内データで日本在住のゲストによって2024年第1四半期から第3四半期に2025年の旅行を対象に行われた検索と、2023年第1四半期から第3四半期に2024年の旅行を対象に行われた検索の比較の増加率に基づく

[3]2024年1月1日~11月13日にお気にいりに最も保存された都市に関するAirbnb社内データに基づく[4]Airbnbの社内データに基づき、1人での旅行者(1名)、2人での旅行者(2名)、グループ旅行者(大人3名以上)および家族旅行者(子どももしくは乳幼児を1名以上含む)が、2024年第1四半期~第3四半期に行った2025年の旅行の検索トレンドと、2023年第1四半期~第3四半期に行った2024年の旅行の検索トレンドを比較したもの

[5] Z世代旅行者が訪れることを計画している人気旅行先に関するAirbnb社内データに基づく

[6]2024年第1四半期から第3四半期に2025年の旅行を対象に行われた検索と、2023年第1四半期から第3四半期に2024年の旅行を対象に行われた検索の比較の増加率に基づく



