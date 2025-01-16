TREE by NAKED meiji park、新商品「ヴィーガングリークヨーグルト」を1月16日（木）より発売

株式会社ネイキッド

東京・明治公園そばに位置し、アサイーボウルで知られるTREE by NAKED meiji park（ツリーバイネイキッド メイジパーク）は、2025年1月16日（木）より新商品「ヴィーガングリークヨーグルト」（税込1,540円）を販売開始いたします。当店は、株式会社ネイキッド（所在地：東京都渋谷区 代表：村松亮太郎）が手がけています。

■ヴィーガンシェフが手掛ける、こだわりのグリークヨーグルト

多くのグリークヨーグルトが動物性原料を使用している中、TREE by NAKED meiji parkのグリークヨーグルトは完全植物由来。動物性食品を避ける方でも、安心してお楽しみいただけます。この商品は、アサイーボウルをはじめとするヴィーガンスムージーボウルで培ったノウハウを活かし、栄養士資格を持つネイキッドのヴィーガンシェフが開発しました。グラノーラは当店自家製のヴィーガングラノーラを使用。ヴィーガンはちみつ風シロップ、カカオニブなどのスーパーフードや旬のフルーツもトッピング。ヴィーガンと美味しさを両立させる贅沢な素材にこだわった一品です。

＜ヴィーガングリークヨーグルト商品紹介＞

ヴィーガングリークヨーグルト 税込1540円

原材料：豆乳ヨーグルト、ココナッツヨーグルト、季節のフルーツ、ココナッツチップ、カカオニブ、赤すぐり、黒すぐり、ブラックベリー、こけもも、森の苺、アガベ、米飴、デーツシロップ、有機オートミール、アーモンド、くるみ、カボチャの種、有機レーズン、有機ココナッツオイル、有機メープルシロップ、シナモン、アガベシロップ

「TREE by NAKED meiji park」店舗情報

店舗名：TREE by NAKED meiji park（ツリーバイネイキッド メイジパーク）

住所：東京都渋谷区神宮前２丁目２－３９ THE COURT 神宮外苑 1F

電話番号：050-1754-8044

定休日：水曜日

営業時間：平日9:00～15:00（L.O 14:30）※現在平日は時短営業をしています

土日祝：9:00～17:00（L.O 16:30）

Official Instagram ： https://www.instagram.com/treebynaked_meijipark/

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。



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