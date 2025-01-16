順天堂大学が「新しい情報通信技術を活用したこれからの外来診療」をテーマにした公開講座を開催

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学校法人 順天堂

順天堂大学は、2025年2月1日(土)13時より、第54回都民公開講座「新しい情報通信技術を活用したこれからの外来診療」を会場(小川講堂)および、オンライン(Zoomライブ配信)で開催します。


　




【日時】


2025年2月1日(土)　13：00～15：00　


　　


【会場】


順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス


7号館（旧A棟）小川講堂


東京都文京区本郷2-1-1


　


【アクセス】


御茶ノ水駅 徒歩7分（JR御茶ノ水口・丸の内線）　　


水道橋駅　 徒歩8分（JR東口・三田線A1出口）


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-645-27b3609f311bde08eacf4ec560ef3063.pdf


　


【座長】


順天堂大学大学院医学研究科膠原病・リウマチ内科学　教授　山路 健


順天堂大学大学院医学研究科総合診療科学　　　　　　教授　内藤 俊夫


　


【講演内容】


第 1 部　


＜講演1＞ 13:10


「心疾患患者の退院後の回復を支援する遠隔リハビリテーション」


順天堂大学保健医療学部理学療法学科　教授　高橋 哲也　


＜講演2＞ 13:30


「小児医療におけるデジタルトランスフォーメーション」


順天堂大学医学部小児科学講座　准教授　藤村 純也


　


第 2 部
＜講演3＞ 14:00
「インバウンド患者の遠隔医療相談の現状と生成ＡＩによる書類作成」
順天堂大学医学部総合診療科学講座　助教　顔 燕
＜講演4＞ 14:20
「繋いで広がる新たな診療アプローチ 」
順天堂大学医学部部総合診療科学講座　准教授　藤林 和俊



　


【注意事項】


※ ハイブリッド開催（会場・ライブ配信）


※ 事前申込要　


※ 参加費無料　


※ 一般の方向けの講演です。


　


【申込方法】


申込フォーム：https://www.juntendo.ac.jp/journal/events/application/0201event.html#/


●申込フォームで会場かZoomを選択ください。


●ZoomのURLは全員にお送りします。


●当日のご都合で受講方法の変更可能です。（連絡不要）


●途中からの参加や途中退出も可能です。


　


【問い合わせ先】


順天堂医学会事務局


〒113-8421 東京都文京区本郷 2丁目1番1号


TEL：03-5802-1586


E-mail：j-igaku@juntendo.ac.jp


　


【主催】


順天堂大学医学部


　


【共催】


順天堂医学会


順天堂大学スポーツ健康科学部


医療看護学部・保健看護学部


国際教養学部・保健医療学部


医療科学部・薬学部


健康データサイエンス学部


順天堂大学医学部同窓会


順天堂大学医師会


　


【後援】


東京都医師会


　


※チラシは下記URLよりダウンロードいただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-722-be6187c314bf1c72305b2d23337fe3a9.pdf

・順天堂大学第54回都民公開講座 webサイト ：https://www.juntendo.ac.jp/journal/event/nid00004405.html