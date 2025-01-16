順天堂大学が「新しい情報通信技術を活用したこれからの外来診療」をテーマにした公開講座を開催
順天堂大学は、2025年2月1日(土)13時より、第54回都民公開講座「新しい情報通信技術を活用したこれからの外来診療」を会場(小川講堂)および、オンライン(Zoomライブ配信)で開催します。
【日時】
2025年2月1日(土) 13：00～15：00
【会場】
順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス
7号館（旧A棟）小川講堂
東京都文京区本郷2-1-1
【アクセス】
御茶ノ水駅 徒歩7分（JR御茶ノ水口・丸の内線）
水道橋駅 徒歩8分（JR東口・三田線A1出口）
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-645-27b3609f311bde08eacf4ec560ef3063.pdf
【座長】
順天堂大学大学院医学研究科膠原病・リウマチ内科学 教授 山路 健
順天堂大学大学院医学研究科総合診療科学 教授 内藤 俊夫
【講演内容】
第 1 部
＜講演1＞ 13:10
「心疾患患者の退院後の回復を支援する遠隔リハビリテーション」
順天堂大学保健医療学部理学療法学科 教授 高橋 哲也
＜講演2＞ 13:30
「小児医療におけるデジタルトランスフォーメーション」
順天堂大学医学部小児科学講座 准教授 藤村 純也
第 2 部
＜講演3＞ 14:00
「インバウンド患者の遠隔医療相談の現状と生成ＡＩによる書類作成」
順天堂大学医学部総合診療科学講座 助教 顔 燕
＜講演4＞ 14:20
「繋いで広がる新たな診療アプローチ 」
順天堂大学医学部部総合診療科学講座 准教授 藤林 和俊
【注意事項】
※ ハイブリッド開催（会場・ライブ配信）
※ 事前申込要
※ 参加費無料
※ 一般の方向けの講演です。
【申込方法】
申込フォーム：https://www.juntendo.ac.jp/journal/events/application/0201event.html#/
●申込フォームで会場かZoomを選択ください。
●ZoomのURLは全員にお送りします。
●当日のご都合で受講方法の変更可能です。（連絡不要）
●途中からの参加や途中退出も可能です。
【問い合わせ先】
順天堂医学会事務局
〒113-8421 東京都文京区本郷 2丁目1番1号
TEL：03-5802-1586
E-mail：j-igaku@juntendo.ac.jp
【主催】
順天堂大学医学部
【共催】
順天堂医学会
順天堂大学スポーツ健康科学部
医療看護学部・保健看護学部
国際教養学部・保健医療学部
医療科学部・薬学部
健康データサイエンス学部
順天堂大学医学部同窓会
順天堂大学医師会
【後援】
東京都医師会
※チラシは下記URLよりダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-722-be6187c314bf1c72305b2d23337fe3a9.pdf
・順天堂大学第54回都民公開講座 webサイト ：https://www.juntendo.ac.jp/journal/event/nid00004405.html