サイバーディフェンス研究所は Google Cloud の正規販売代理店として Google Threat Intelligence の導入・活用を支援いたします
株式会社サイバーディフェンス研究所（本社 : 東京都千代田区、代表取締役 : 鹿島謙一）は Google Cloud とSecOps契約を結んだGoogle Cloud Partner（正規販売代理店）として、生成AI Gemini を搭載した新たな脅威インテリジェンスプラットフォーム Google Threat Intelligence の導入・支援
を開始しました。
Google Threat Intelligence は、脅威インテリジェンスツールとして高い評価を受けている Mandiant と VirusTotal の機能を統合し、Google の最先端の生成AI Gemini を活用することで、包括的なセキュリティ対策が可能になる脅威インテリジェンスプラットフォームです。
サイバーディフェンス研究所は、民間企業、重要インフラ事業者、各種政府機関、国際イベントのセキュリティチームなど多くを対象に、脅威インテリジェンスの活用を支援した実績を有しており、 Google Threat Intelligence の導入支援や活用方法のアドバイスを通じて、お客様の課題解決をサポートいたします。
Google Threat Intelligence について
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0x2-BIJo38I ]
製品の詳細につきましてはサイバーディフェンス研究所の公式ウェブサイト（https://www.cyberdefense.jp/products/google_threat_intelligence.html）をご覧いただくか、 Google Cloud 公式サイト（https://cloud.google.com/security/products/threat-intelligence?hl=ja）よりご確認ください。
【お問い合わせ先】
株式会社サイバーディフェンス研究所 事業推進部
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東京都千代田区神田駿河台2-5-1 御茶ノ水ファーストビル5階
メール : sales@cyberdefense.jp
https://www.cyberdefense.jp/