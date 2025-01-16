MyDataの原則に即した優れた取り組みを「MyDataJapan 勝手表彰 2024」として表彰

一般社団法人MyDataJapan■「MyDataJapan 勝手表彰 2024」について

私たち一般社団法人MyDataJapanは年に1回「MyDataJapan 勝手表彰」と題して、その年に”MyDataの原則”に則った活動をする個人・組織・取り組みを表彰することで、多くの国民の皆様に取り組みを広く周知すると共に、日本発の取り組みを世界に発信していきます。



※MyDataの原則

https://mydatajapan.org/documents/mydatadoccumets/declaration/





MyDataJapanは、公正で持続可能な社会を実現するため、パーソナルデータに関する個人中心のアプローチを推進することよって、個人をエンパワーする社会の実現を目指して活動しております。その活動の一つとして、フィンランドに本部を置く MyData Global および 全世界に広がる hubネットワークと連携し、MyDataの考えを日本に広げるだけでなく、日本におけるMyDataに資する取り組みを世界に発信していきます。

■「MyDataJapan 勝手表彰 2024」の受賞者【個人エンパワーメント賞】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88292/table/10_1_0c43912cac88f31f195a2da34fb2c969.jpg ]

【アウトリーチ賞】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88292/table/10_2_5a3a5bf3b855fa5321e5f0500184ec10.jpg ]

【OSS（オープンソースソフトウェア）賞】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/88292/table/10_3_26cfc8552b3e97b99aaa53af84efa315.jpg ]

【PETs賞】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/88292/table/10_4_f678700cfb93e2e15deabaa23393a7e3.jpg ]

【国際データ連携賞】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/88292/table/10_5_8f7fe9b0bb47b5ba9b5d45256ba3d28e.jpg ]

【HCS（Human Centric Service：個人中心サービス）賞】

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/88292/table/10_6_1ce6b75154aca420f944d6400dd327f3.jpg ]

【HC（Human-Centric）政策賞】

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/88292/table/10_7_0da0175646a59934c1ebfefe1fb32cd7.jpg ]

ウェブサイトでも同内容を発表しております。

https://mydatajapan.org/newstoppics/mydatajapan-award2024/



【一般社団法人MyDataJapanについて】https://mydatajapan.org

MyDataの考え方を日本で広めるための活動をする組織として2019年6月に設立しました。会員組織として、人間中心のサービスを実現させるための様々な議論を行い、政府等のパブリックコメントへの意見を積極的に行っています。年1回のカンファレンスを含む対外的なイベントも開催しています。



【MyData Globalについて】https://mydata.org

「パーソナルデータに関する自己決定権を向上させることで、個人をエンパワーさせる」という人間中心のMyDataの考え方を世界に発信していく組織として、2018年10月にフィンランドに本部を置き設立された国際的な非営利組織です。MyDataJapanを含む30以上のローカルハブが６大陸にあり、50カ国以上から600を超える会員（法人・個人含む）がいます。