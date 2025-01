三菱UFJニコス、サンリオの人気キャラクター“マイメロディ”50周年記念限定の　「VIASOカード（マイメロディ 50周年記念デザイン）」発行へ！

三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコスはこの度、株式会社サンリオの人気キャラクター“MY MELODY(以下「マイメロディ」)”誕生50周年を記念した限定デザインのクレジットカード「VIASOカード(マイメロディ 50周年記念デザイン)」の発行を決め、1月17日から12月26日までの期間限定で会員を募集します。

「マイメロディ」は1975(昭和50)年に誕生、キャラクター人気投票企画「2024年サンリオキャラクター大賞」で6位を獲得(28年連続トップ10入り)するなど、幅広い世代から支持を得ています。当社では、2014年1月から「VIASOカード(マイメロディ デザイン)」を発行しており、マイメロディの50周年を記念し、限定デザインの新カードを発行するものです。

<「50th Anniversary」のロゴ入りの限定デザイン>

小さなさくらんぼが散りばめられた白色基調の背景に、「マイメロディ」(右)とその友達の「マイスウィートピアノ(ピアノちゃん)」(左)がハート型のさくらんぼを両手に微笑み合う姿を、柔らかく温かなタッチで描いた一枚。

新カード「VIASOカード(マイメロディ 50周年記念デザイン)」(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654534

<新規入会キャンペーン>

2025年3月31日までに新カードにお申し込みのうえ、同4月末までにご入会の方にもれなく“オリジナルサガラ刺繍ポーチ”をプレゼント。

<「VIASOカード」の特長>

・貯まったポイントでキャッシュバックが受けられ、年会費無料

・所定の携帯電話の通信・通話料金、プロバイダー料金等の支払いでポイントが2倍になる独自のポイ

ント制度を付帯(別添参照)

・当社ポイントモールサイト「POINT名人.com」での利用で、ポイント還元が最大で24倍上乗

せ

当社は2014年1月から人気のキャラクターやアニメなどのデザインを施した、多種多彩なラインアップの「VIASOカード」を発行しています。また、今後もネット決済市場において、様々なユーザーの期待に応えていきたいと考えているものです。

<特設サイト 1月17日(金) 午前10時30分開設>

https://www.cr.mufg.jp/apply/card/viaso_mm50th/index.html?cid=mm50th005(https://www.cr.mufg.jp/apply/card/viaso_mm50th/index.html?cid=%EF%BD%8D%EF%BD%8D50th005)

<参考資料>

■「VIASOカード」ラインアップ

「VIASOカード(浦和レッズデザイン)」

「VIASOカード(マイメロディ デザイン)」

「VIASOカード(くまモンデザイン)」

「VIASOカード(ふなっしーデザイン)」

「VIASOカード(けいおん!デザイン)」

「VIASOカード(トランスフォーマーデザイン)*」

「VIASOカード(ラブライブ!デザイン)」

「VIASOカード(ぐでたま デザイン)」

「VIASOカード(Wake Up,Girls!デザイン)*」

「VIASOカード(弱虫ペダルデザイン)*」

「VIASOカード(ファイナルファンタジーXIVデザイン)」

「VIASOカード(シナモロール デザイン)」

「VIASOカード(ファイナルファンタジーXIV天野喜孝ロゴデザイン)」

「VIASOカード(コウペンちゃんデザイン)」

「VIASOカード(スヌーピーデザイン)」

「VIASOカード(アズールレーンデザイン)」

「VIASOカード(五等分の花嫁∬デザイン)」

「VIASOカード(ご注文はうさぎですか?デザイン)」

「VIASOカード(コジコジデザイン)」

「VIASOカード(シナモロール 20周年記念デザイン)*」

「VIASOカード(ルパン三世デザイン)」

「VIASOカード(クロミ デザイン)」

「VIASOカード(ムーミン・スナフキンデザイン)」

「VIASOカード(リトルミイデザイン)」

「VIASOカード(東京リベンジャーズデザイン)」

「VIASOカード(TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」デザイン)」

「VIASOカード(mofusand×サンリオキャラクターズ デザイン)」

(*新規募集は終了)

■VIASOカードの概要

名称の語源は、遊び(ASOVI)の文字列を並び替えたもの。

<商品概要>

1.カードブランド:NICOS Visa/Mastercard(R)

※VIASOカード(マイメロディ 50周年記念デザイン)はMastercard(R)のみ。

2.年会費:無料 (家族会員も無料)

3.VIASOポイントプログラムの特長:

(1)貯まったポイントは手続き不要のオートキャッシュバック

カードショッピング利用1,000円毎に5ポイント(P)付与。

貯まったポイントは1P=1円換算で年に1回、カード引き落とし口座へ振込み

※累計1,000P以上が条件

(2)特定加盟店での利用分はポイント2倍

1.ETCカードの支払い分

2.携帯の通信・通話料金など(NTTドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイル)

3.プロバイダー料金(Yahoo!BB、OCN、au one net、BIGLOBE、ODN)

(3)「POINT名人.com」経由でネットショッピングすると、ボーナスポイント上乗せ

「POINT名人.com」は、三菱UFJカード、MUFGカード、DCカード、NICOSカード会員

向けのポイントモールサイトで、百貨店、食品、衣料、家電、旅行などの通販サイトへのポータ

ル(玄関口)になります。同サイト経由の購入で基本ポイント(1,000円で5P)に加えて、ショ

ップ毎に設定されたボーナスポイント(1,000円ごとに1倍から24倍)が付与されます。

4.カード付帯保険:海外旅行傷害保険 最高2,000万円(利用付帯)

■マイメロディ

・すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。

・お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。

・好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。

■マイスウィートピアノ(ピアノちゃん)

・マイメロディのお友だち。やさしくて、甘えん坊の、ヒツジの女のコ。

・チャームポイントはベビーピンクのフワフワの髪の毛。

・好きな食べ物は、メレンゲクッキー。

・野原でマイメロディとお花を摘んだり、おしゃべりしたりすることが大好き。

