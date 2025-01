SCビジネスフェア2025に「GiGO」が出展！

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、2025年1月22日(水)~24日(金)、パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)/アネックスホールで開催する「第49回日本ショッピングセンター全国大会 SC BUSINESS FAIR 2025 略称:SCビジネスフェア2025」(一般社団法人日本ショッピングセンター協会主催)に出展いたします。

ショッピングセンター(以下、「SC」)業界を構成する数多くのディベロッパー企業、テナント企業、ディベロッパーやテナントのビジネスを支えるサポート企業が出展する「SCビジネスフェア」。年に1度開催される同フェアは、SC関係者が全国から集まるSC業界唯一の商談展示会です。

当ブースでは「GiGO DESIGN/ゲームセンターをサブカルチャーから『カルチャー』へリデザインする」をテーマに、GiGOの旗艦店や海外店舗、飲食とゲームセンターを融合した新業態など、多彩な展示を通じて、ゲームセンターがカルチャーの主流となり得ることを体感いただける展示となっています。

■GiGO出展概要 「SCビジネスフェア2025」

・ゲームセンターの最先端デザイン GiGOグループのお店

「GiGO大阪道頓堀本店、GiGO総本店」

・ゲームセンターに隣接した、IPコンテンツ業態

「GiGOのたい焼き」、「fanfancy+ with GiGO」

「スポーツコラボレーション:千葉ジェッツ、サンロッカーズ渋谷、FC今治」

・地域や客層に特化した業態

「GiGO Arcade Cafe」、「FUN VILLAGE」、「キッズマーケット」、「GiGOワークショップ」「GiGOクレーンゲームオアシス」、「リアルFPSアリーナ」、「ミニロケ(無人店舗運営)」「海外:米国、台湾、ベトナム」

・グループ企業との連動

「レモネード・レモニカ」、「VRアトラクション レンタル開発」

●「SCビジネスフェア2025」でのGENDA GiGO Entertainmentの展示ブース番号は「D5-6」です。

●物件募集URL:https://contents.gendagigo.jp/property/

●当社会社案内:

https://tempo.gendagigo.jp/Portals/0/pdf/archive/GGE_CorporateProfile_20250101.pdf

●当社公式X :https://x.com/GENDA_GiGO

●店舗情報サイトURL:https://tempo.gendagigo.jp/

■「SCビジネスフェア2025」開催概要

・名称:第49回日本ショッピングセンター全国大会 SC BUSINESS FAIR 2025

・会期:2025年1月22日(水)~24日(金)10:00~18:00(最終日は17:00まで)

・会場:パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)/アネックスホール

・主催:一般社団法人日本ショッピングセンター協会

・入場料:展示ホールC・D(無料)/アネックスホール(有料)

・SC BUSINESS FAIR 2025 公式サイト:https://www.scbizfair.com/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。