ジュー・ジンイー×リウ・シュエイー共演！話題の中国時代劇「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」1月29日(水)より日本初放送！CS衛星劇場

CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「花間令<かかんれい>~Lost in Love~」を、1月29日(水)午後9:00より日本初放送します。

性悪美女と入れ替わったヒロインと、花嫁殺害容疑の貴公子のラブストーリー時代劇「花間令」は、本格ミステリーの面白さと、胸キュン満載のロマンス劇の魅力を兼ね備えた作品。ランキング独走&驚異の熱度指数を突破するなど、中国で話題を集めました。主演は元SNH48のメンバーで「宮廷衛士の花嫁」などヒット作への出演が続くジュー・ジンイーと、「少年歌行」で注目を集めたリウ・シュエイーです。ぜひご覧ください!

花間令<かかんれい>~Lost in Love~

★CS衛星劇場にて、1月29日(水)日本初放送スタート!

毎週(水)午後9:00~11:00他 ※2話連続放送

2024年/中国/全32話

[監督]ゾン・チン(鐘青)

[脚本]ユー・ハイリン(于海林)、ゾン・チン(鐘静)

[出演]ジュー・ジンイー(鞠婧禕)、リウ・シュエイー(劉学義)

顔に大きな傷があるため醜女として周囲から蔑視されていたヤン・ツァイウェイ(楊采薇)と、朝廷に仕える御史のパン・ユエ(潘樾)。引き裂かれた男女の再会から幕を開ける本作は、序盤から怒涛の展開を迎える。

朝廷に潜む陰謀に翻弄される悲劇のヒロインと、性悪美女を華麗に演じ分けたのは、“4000年に1人の美少女“と謳われた元SNH48のメンバーで、「宮廷衛士の花嫁」などで知られるジュー・ジンイー。対する花嫁殺害容疑をかけられた容姿端麗の貴公子を演じるのは「少年歌行~Beginning of the Legend~」で最強の美僧役を演じ視聴者を釘付けにしたリウ・シュエイー。互いを犯人と疑いながらも惹かれ合う美麗な二人の恋模様にハラハラ&ドキドキ!最旬の俳優陣の共演とミステリアスなストーリーラインは、驚異的な視聴数を獲得したほか、月間ランキングトップを記録(※1)、そしてドラマの影響力を示す「熱度」は2024年最速で10,000万を突破した超注目作! ※1 骨朵热度指数排行榜 Youku 3月度調べ

【あらすじ】

10年前、父が流刑されその道中で強盗に襲われ両親を失ったヤン・ツァイウェイ(楊采薇)。一人生き延びたヤン・ツァイウェイは顔に深い傷を負い、醜女として周囲から虐げられ、遺体収容人として暮らしていた。ある日、不審死を遂げた一家の事件現場へと訪れるが、そこで鉢合わせした県令に容疑者として捕らわれてしまう。

そんなヤン・ツァイウェイの疑いを晴らすべく現れたのは、朝官に仕える御史のパン・ユエ(潘樾)。幼馴染であるヤン・ツァイウェイのことを長年探し続けていたパン・ユエは彼女を助け、「生涯で娶りたいのはそなただけ」と永遠の愛を誓う。

住む世界の違うパン・ユエからの求婚に戸惑いながらも、彼と共に歩むことを決心するヤン・ツァイウェイ。しかし婚儀を目前に控えたある日、パン・ユエに想いを寄せる上官府の令嬢のシャングワン・ジー(上官芷)に誘拐され、身体を入れ替えられてしまう。自らの美貌を捨ててまでヤン・ツァイウェイの姿を手に入れたシャングワン・ジーだったが、その婚儀当夜に不審な死を遂げる。自害として事件が闇に葬られる中、シャングワン・ジーの姿で目覚めたヤン・ツァイウェイは、県令へと出世したパン・ユエを疑い、独自に捜査を始めるが…。

