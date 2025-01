初音ミク 現代アート展「ART OF MIKU」をバーニーズ　ニューヨーク神戸店・福岡店で開催

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村 信悟)と、株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:生田目 知之)と、株式会社バーニーズ ジャパン(本社:東京都千代田、代表取締役社長:Penny Luo)は、初音ミクの現代アート展「ART OF MIKU for BARNEYS NEW YORK 」をバーニーズ ニューヨーク神戸店・福岡店にて開催いたします。

「ART OF MIKU」は、さまざまな現代アーティストが初音ミクやピアプロキャラクターズをテーマに、作品を制作・発表する現代アートイベントです。

「ART OF MIKU for BARNEYS NEW YORK 」は、2024年11月に六本木店にて先行してイベントを開催しました。今回のイベントでは、さらに新たなアーティストが参加し、神戸店・福岡店のイベント向けの新作アート作品を制作。その展示および販売を行います。

また、「ART OF MIKU」とバーニーズ ニューヨークのコラボグッズを含む各種グッズも販売予定です。神戸店・福岡店のイベントから一部新作グッズも追加を予定しています。

※神戸店・福岡店のイベントでは、出展アート作品が一部異なります

【ART OF MIKU for BARNEYS NEW YORK 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45848/table/210_1_d394448280ee1be4f450cc2ca5fb7c25.jpg ]

■メインビジュアル作品について

六本木店のイベントにて展示を行いましたタカハシマホ氏のメインビジュアル作品は神戸店・福岡店のイベントにおきましても参考展示致します。

タカハシマホ

1992年千葉県香取市出身。フリーランスのイラストレーター、デザイナーを経て、美術系専門学校にて講師を務めた後アーティストへ転身。平面、立体、素材を問わず作品を制作。フリーの作家として国内外にて活躍している。

https://www.instagram.com/t.maho_art/



■各種グッズについて

バーニーズ ニューヨーク神戸店・福岡店の店頭にて各種グッズの販売を行います。

・「ART OF MIKU」×バーニーズ ニューヨークのコラボグッズ

・タカハシマホ氏によるメインビジュアルグッズ

・望月けい氏によって描き下ろされた「アートミク」グッズ

・その他各種「ART OF MIKU」関連グッズ

▲一部グッズ

※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます

■各種特典について

ご来場いただき、「X」または「Instagram」にて指定のハッシュタグをつけて投稿していただいた方には先着で限定ステッカーをプレゼントいたします。また期間中、バーニーズ ニューヨーク神戸店・福岡店にて「ART OF MIKU」のグッズを含む55,000円(税込)以上お買上げの方に先着でオリジナルTシャツをプレゼントいたします。

▲左:来場特典 先着限定ステッカー、右:オリジナルTシャツ

※限定ステッカーは、おひとり様1枚まで。なくなり次第終了

※オリジナルTシャツは、おひとり様1枚まで。なくなり次第終了

※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます

<主催>

株式会社ディー・エヌ・エー / 株式会社モバオク

<版権協力>

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

<協力/後援>

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社The Chain Museum



⚫︎初音ミクとは

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。

大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです

初音ミク 公式webサイト:https://piapro.net/

⚫︎バーニーズ ニューヨーク とは

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンにバーニー・プレスマンによって設立され、世界有数のスペシャリティストアとして知られています。現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレット店舗も含め合計9店舗とオンラインストアを展開。取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広い品揃えです。またバーニーズ ニューヨークのオリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。

店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。

バーニーズ ニューヨーク オフィシャルサイト:www.barneys.co.jp(https://www.barneys.co.jp/)