新ドライバーSalesforce Data Cloud とPingOne リリースを含む『CData Drivers V24.2』を発表

2025年1月16日、リアルタイムデータ連携コネクタのCData Software Japan 合同会社は、270種類以上のSaaS / データベースに連携する『CData Drivers』シリーズのV24.2 をリリースしました。本アップデートでは、新製品として『CData Drivers for Salesforce Data Cloud』と『CData Drivers for PingOne』をリリースしました。また、SQL Server リンクサーバーでのパフォーマンス向上、Mac ARM64 マシンでのPower BI Connector 対応、Veeva Vault CRM への接続対応など、その他多くの機能強化を実施しています。

新ドライバー:Salesforce Data Cloud とPingOne

CData では、継続的に新しいデータソース向けのドライバーを開発しています。今回のV24.2 アップデートでは、新たにCData Drivers for Salesforce Data Cloud とCData Drivers for PingOne がリリースされました。

Salesforce Data Cloud(https://www.cdata.com/jp/drivers/salesforcedc/) 向けドライバー

Salesforce Data Cloud は、企業が保有するすべてのデータをSalesforce Platform に統合するサービスです。Data Cloud は、Salesforce に存在するデータだけでなく、外部アプリケーションのデータやデータウェアハウスを統合し、Customer 360 を作成できます。CData Drivers for Salesforce Data Cloud を活用することで、ユーザーはシームレスにアクセスし、あらゆるBI ツールや分析ツールからSalesforce Data Cloud 上のデータを利用することが可能です。Microsoft Power BI からのレポート作成やビジュアライズ、DBeaver やDbVizualizer のようなクエリツールからリアルタイムデータを素早くクエリといったケースで利用いただけます。詳しい解説記事はこちら(https://www.cdata.com/jp/blog/how-to-connect-salesforce-data-cloud-from-power-bi)を確認してください。

PingOne(https://www.cdata.com/jp/drivers/pingone/) 向けドライバー

PingOne は、セキュアなID アクセス管理のためのクラウド型ID 管理サービス(IDaaS)プラットフォームです。CData は、PingOne 用の標準SQL ベースのドライバーを提供します。ユーザーは、PingOne のユーザー属性(氏名、表示名、E メールアドレスなど)にアクセスできます。

データソースAPI の仕様変更への追従で注意を要するもの

CData Drivers では、既存接続先のAPI 変更に対する改修をタイムリーに行っています。V24.2 アップデートでは、影響が大きい変更として、Marketo とAmazon Marketplace のドライバーに対して、それぞれ以下の変更を加えました。

SQL Server リンクサーバーのパフォーマンス向上やMac Arm64 マシンでのPower BI Connector 対応を含む主要な機能強化

- CData Drivers for Marketo(https://www.cdata.com/jp/drivers/marketo/)Adobe Marketo Engage の予定されているSOAP API 廃止(https://experienceleague.adobe.com/en/docs/marketo-developer/marketo/soap/soap-api)に伴い、ドライバーのデータモデルに広範囲の見直しを行いました。REST スキーマへの統一、Bulk オペレーションのマルチスレッド化、Custom Objects へのBulk オペレーション、サーバーサイドフィルタリングの拡大など、パフォーマンスや利便性を大幅に向上させる機能追加を行っています。今回の見直しにともない、標準の接続文字列、多くのテーブル・ビュー・ストアドプロシージャに変更が生じており、V24 へのアップデートの際には、こちら(https://www.cdata.com/jp/kb/entries/marketo-connector-v24-notice.rst)の詳しい解説記事を確認してください。- CData Drivers for Amazon Marketplace(https://www.cdata.com/jp/drivers/amazonmarketplace/)Amazon Marketplace のFulfillment Inbound API v0 がFulfillment Inbound API v2024-03-20 に置き換えられています。今後、CData Drivers for Amazon Marketplace の以下のオブジェクトを使用しているCData Drivers for Amazon Marketplace / Sync / Connect ユーザーは、ドライバーのビルドバージョン 9071 以降を使用する必要があります。・InboundShipmentTransportDetails テーブル・InboundPreparationInstructions およびInboundShipmentPreorders ビュー・ConfirmInboundShipmentPreorder、ConfirmInboundShipmentTransport、CreateInboundShipmentPlan、およびEstimateInboundShipmentTransport ストアドプロシージャ

V24.2 アップデートでは、以下4つの大幅な機能強化を実施しました。

SQL Server(https://www.cdata.com/jp/sqlgateway/) リンクサーバー(SQL Gateway)におけるパフォーマンス向上

CData SQL Gateway を使用した SQL Server リンクサーバーのパフォーマンスが大幅に向上しました。ケースによっては、パフォーマンスが 10 倍以上向上することが確認されています。Salesforce、SAP、kintone をはじめ270種類以上のSaaS / DB データをSQL Server リンクサーバーとして接続することに関心がある方はこちら(https://www.cdata.com/jp/kb/articles/sqlgateway-linked-server.rst)の記事をご覧ください。

Mac ARM64 マシンでのPower BI Connector(https://www.cdata.com/jp/powerbi/) 利用のサポート

ARM64 CPU 上で実行されるWindows 11 でのCData Power BI Connector のサポートを開始しました。詳しい解説記事はこちら(https://www.cdata.com/jp/blog/powerbiconnector-arm64)を確認してください。

Veeva Vault CRM(https://www.cdata.com/jp/drivers/veeva/) 利用のサポート

Veeva Vault CRM は、Veeva Vault プラットフォーム上の次世代CRM です。今回のCData Drivers for Veeva Vault のアップデートにより、Veeva Vault CRM のサポートを正式に開始しました。詳しい解説記事はこちら(https://www.cdata.com/jp/blog/veeva-crm-driver)を確認してください。

データソースSaaS のUI のURL の取得:Confluence、Jira、Marketo、SharePoint

CData Drivers は各種SaaS のUI(画面)に遷移できるURL の取得をサポートしています。BI、AI、およびエンタープライズサーチからの利用時に非常に役立ちます。今回のV24.2 アップデートでは、新たにConfluence、Jira、Marketo (Leads)、SharePoint でのURL 取得をサポートしました。本機能自体の詳細についてはこちら(https://www.cdata.com/jp/blog/drivers-ui-url)の記事を確認してください。

ドライバー全体、および各種データソースでの機能強化

- LAG 関数のサポート:CData Drivers は、さまざまなWINDOW 関数のサポートを追加しており、各行の結果を返す行グループから計算フィールドを作成することが可能です。今回のアップデートでは前の行にアクセスできるLAG 関数のサポートを開始しました。LAG 関数は、現在の行と前の行の差を計算する際に非常に有用です。

- Excel(https://www.cdata.com/jp/drivers/excel/):接続先のルートフォルダのサブフォルダの参照が行えるようになりました。以前は、ユーザーは特定のExcel ファイルへの接続を設定する必要がありました。新たに追加されたIncludeSubDirectories プロパティとDirectoryRetrievalDepth プロパティを使用することで、指定したルートフォルダのサブフォルダ内のExcel ファイルにアクセスすることが可能になります。

- DocuSign(https://www.cdata.com/jp/drivers/docusign/):新たに以下のビューのサポートを追加しました。BillingInvoices、BillingPayments、BillingPlans、CloudStorage。また、既存のテーブルにカラムを追加しました。

- GitHub(https://www.cdata.com/jp/drivers/github/):新たに以下のテーブルとカラムを追加しました。Information スキーマ:EnterpriseAdmins、EnterpriseAdminInvitations,、EnterpriseMembers、EnterpriseUnaffiliatedMemberInvitationsおよびProjectStatusUpdates。Repository スキーマ:Environments およびIssuePullRequests。Project スキーマ:StatusUpdates。

- ServiceNow(https://www.cdata.com/jp/drivers/servicenow/):データのカラム名においてAPI Name(API で使われるカラム名)の代わりにUseDisplayColumnNames プロパティを利用して、GUI 表示名を使用できます。これにより、データを利用するユーザーはAPI Name に混乱することがなくなり、データエンジニアはクライアントサイドでAPI Name をGUI テーブル名に変更する必要がなくなります。

- Jira Service Management(https://www.cdata.com/jp/drivers/jiraservicedesk/):ユーザーがリクエスト参加者として追加されたサービスのレコードのみを取得するMyRequests ビューを追加しました。

- Airtable(https://www.cdata.com/jp/drivers/airtable/):CSV アップロードストアドプロシージャ、バッチ操作、およびcomment エンドポイントを新たにサポートしました。また、cellFormat クエリパラメータで、レコードID の代わりにリンクされたレコード フィールドの値を返せるようになりました。

- DB2(https://www.cdata.com/jp/drivers/db2/):Kerberos 認証をサポートしました。

- Confluence(https://www.cdata.com/jp/drivers/confluence/):Pages のCUD 操作をサポートしました。Spaces ビューでDescription フィールドを取得できるようになりました。UserContentRestrictions およびGroupsContentRestrictions ビューを追加しました。

- QuickBooks Online(https://www.cdata.com/jp/drivers/qbonline/):Inventory Valuation Detail Report をサポートしました。

- Facebook(https://www.cdata.com/jp/drivers/facebook/):メッセージを修正するポストの更新をサポートしました。

- YouTube (https://www.cdata.com/jp/drivers/youtubeanalytics/)Analytics(https://www.cdata.com/jp/drivers/youtubeanalytics/):AudienceRetention レポートビューを追加しました。

- SharePoint(https://www.cdata.com/jp/drivers/sharepoint/):ListItems ビューを追加しました。

- SharePoint(https://www.cdata.com/jp/drivers/sharepoint/)(SOAP):ファイルアップロード時のエラーを避けるため、チャンクでのファイルアップロードに対応しました。

- OData(https://www.cdata.com/jp/drivers/odata/):スキーマレベルでのアノテーション取得のサポートを追加しました。

- Dynamics 365(https://www.cdata.com/jp/drivers/dynamics365/):Power Apps での手動操作の代わりに、ストアドプロシージャによるChange Tracking を有効化しました。

- Bing Ads(https://www.cdata.com/jp/drivers/bingads/):DataExclusion テーブルおよびSeasonalityAdjustment テーブルを追加しました。

- Amazon Athena(https://www.cdata.com/jp/drivers/athena/):ストリーミングエンドポイントのサポートにより、パフォーマンスが4~9倍向上しました。

- Zoho CRM(https://www.cdata.com/jp/drivers/zohocrm/):AllowedFromAddresses、EmailTemplateAttachements、EmailTemplates ビューを追加しました。

- Avro(https://www.cdata.com/jp/drivers/avro/):次の論理型のサポートを追加しました。big-decimal、timestamp-nanos、local-timestamp-nanos、およびfixed タイプのuuid。

- Databricks(https://www.cdata.com/jp/drivers/databricks/):パフォーマンス向上のため、SELECT version() を無効にするオプション追加しました。

- Exact Online(https://www.cdata.com/jp/drivers/exact/):AssemblyBillOfMaterialHeader およびAssembryBillOfMaterialMaterials テーブルを追加しました。

API のアップデート対応

- Core Codes:マルチスレッド用のスレッドID のロギングを行えるようにしました。

以下のAPIで、次のバージョンに対応しました。

- Google Ad Manager : API 202408- Shopify : API 2024-04

CData Software, Inc. は、クラウドデータのコネクティビティソリューションおよびデータ連携ツールのリーディングベンダーです。270以上のSaaS、NoSQL やアプリケーションデータに標準接続するドライバーとデータ接続テクノロジーの開発に特化し、各種ツール、クラウドサービス、カスタムアプリケーションからのリアルタイム接続を実現します。CData 製品は、世界中の企業のデータ統合ソリューションにて利用されているほか、Salesforce、TIBCO、アステリアなど180以上のデータ製品ベンダーにOEM されています。

