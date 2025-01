新日本プロレス「Road to THE NEW BEGINNING」と「THE NEW BEGINNING in OSAKA」の冠スポンサーに日本最大級のキャンピングカー製造メーカーのナッツRVが決定

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる新日本プロレスリング株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役社長:棚橋弘至)・株式会社ブシロードムーブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:朝倉成巳、以下ブシロードムーブ)は1月22日(水)~2月9日(日)に開催する「Road to THE NEW BEGINNING」と2月11日(火)に開催する「THE NEW BEGINNING in OSAKA」の冠協賛に、ナッツRVが決定したことを発表いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

2025年、新たな年を迎え新日本プロレスのプロレスラーたちが更なる高みを目指し激突する熱い闘いが繰り広げられる毎年恒例のシリーズ「Road to THE NEW BEGINNING」・「THE NEW BEGINNING」!新年早々熱い旋風を巻き起こすこのシリーズに日本最大級のキャンピングカー製造メーカーのナッツRVの冠スポンサーとしての協賛が決定しました。様々な連動企画も今後展開していくので今後の動きに注目必須です!

【冠スポンサー大会】

2025年1月22日(水)~2月9日(日) 「Road to THE NEW BEGINNING」

https://www.njpw.co.jp/tournament/card/533888

2025年2月11日(日) 「THE NEW BEGINNING in OSAKA」

https://www.njpw.co.jp/tournament/card/533895



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd.

■ナッツRVとは

ナッツRVは国内シェアNo.1のキャンピングカー専門メーカーです。進化を続ける高性能モデルの製造はもとより、イベントの開催やRVパークなどの整備で遊ぶ場も提供しています。災害時や復興の支援にも役立てる活動など、キャンピングカーの可能性を大きく広げています。日本にキャンピングカーを文化として根付かせたい。クルマ旅や車中泊をもっと楽しんでいただきたい。ナッツRVが抱き続けてきた思いと提案がどんどん結実していき、製造台数も毎年過去最高を更新、たくさんのお客様が今もナッツRVのキャンピングカーの納車を心待ちにしています。

