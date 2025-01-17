【あみやき亭(中部)】大好評！『飛騨牛フェア』を「あみやき亭堀越店」「あみやき亭小田井店」「あみやき亭本陣通店」3店舗限定で開催決定！

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株式会社あみやき亭


あみやき亭堀越店・小田井店・本陣通店　限定開催！【飛騨牛フェア】について


2025年1月20日(月)から2024年2月28日(金)まで


あみやき亭堀越店・小田井店・本陣通店　限定イベントとして【飛騨牛フェア】を毎日開催！


期間中は、なんと！あみやき亭の人気商品である「特選カルビ」「上カルビ」「味わいカルビ」を


お値段そのままで、【飛騨牛】でご提供！



赤字覚悟の「ブランド牛フェア」を今回は３店舗限定での開催！


この機会に是非！ご来店ください。



【開催期間】2025年1月20日（月）から2月28日（金）


【神戸牛商品】飛騨牛　特選カルビ　759円（税込）


　　　　　　　飛騨牛　上カルビ　649円（税込）


　　　　　　　飛騨牛　味わいカルビ　539円（税込）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全3品


【開催店舗】あみやき亭堀越店


　　　　　　あみやき亭小田井店


　　　　　　あみやき亭本陣通店　※店舗限定のイベントです、ご注意下さい。



御来店の際は、是非御予約して、ご来店下さいませ。


下記、ホームページ、又は店舗へ直接お電話下さい。


※ご予約の状況によりましては、お受けできない場合もございますので、お早めにご連絡をお待ちしております。


あみやき亭堀越店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a035/


あみやき亭小田井店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a002/


あみやき亭本陣通店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a024/



店舗限定イベントについて


あみやき亭では、肉の専門店ならではのイベントをチェーン店の枠にとらわれず


今後も、お得な「店舗限定イベント」として、積極的に開催して参ります。


イベント情報は、ホームページ・アプリ・x（旧Twitter）・Instagram等にて随時配信致します。


全店イベントだけでなく、お得な「店舗限定イベント情報」をお見逃しなく！



アプリのダウンロードはこちらから！


〈App Store〉


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〈Instagram〉


https://www.instagram.com/amiyaki_official/


〈X(旧Twitter)〉


https://twitter.com/AmiyakiOfficial



株式会社あみやき亭について


会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html


ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山