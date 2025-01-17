【あみやき亭(中部)】大好評！『飛騨牛フェア』を「あみやき亭堀越店」「あみやき亭小田井店」「あみやき亭本陣通店」3店舗限定で開催決定！
あみやき亭堀越店・小田井店・本陣通店 限定開催！【飛騨牛フェア】について
2025年1月20日(月)から2024年2月28日(金)まで
あみやき亭堀越店・小田井店・本陣通店 限定イベントとして【飛騨牛フェア】を毎日開催！
期間中は、なんと！あみやき亭の人気商品である「特選カルビ」「上カルビ」「味わいカルビ」を
お値段そのままで、【飛騨牛】でご提供！
赤字覚悟の「ブランド牛フェア」を今回は３店舗限定での開催！
この機会に是非！ご来店ください。
【開催期間】2025年1月20日（月）から2月28日（金）
【神戸牛商品】飛騨牛 特選カルビ 759円（税込）
飛騨牛 上カルビ 649円（税込）
飛騨牛 味わいカルビ 539円（税込）
全3品
【開催店舗】あみやき亭堀越店
あみやき亭小田井店
あみやき亭本陣通店 ※店舗限定のイベントです、ご注意下さい。
御来店の際は、是非御予約して、ご来店下さいませ。
下記、ホームページ、又は店舗へ直接お電話下さい。
※ご予約の状況によりましては、お受けできない場合もございますので、お早めにご連絡をお待ちしております。
あみやき亭堀越店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a035/
あみやき亭小田井店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a002/
あみやき亭本陣通店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a024/
店舗限定イベントについて
あみやき亭では、肉の専門店ならではのイベントをチェーン店の枠にとらわれず
今後も、お得な「店舗限定イベント」として、積極的に開催して参ります。
イベント情報は、ホームページ・アプリ・x（旧Twitter）・Instagram等にて随時配信致します。
全店イベントだけでなく、お得な「店舗限定イベント情報」をお見逃しなく！
アプリのダウンロードはこちらから！
〈App Store〉
https://itunes.apple.com/jp/app/id6444755825?mt=8
〈Google play〉
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.amiyakitei_group.amiyakitei
〈Instagram〉
https://www.instagram.com/amiyaki_official/
〈X(旧Twitter)〉
https://twitter.com/AmiyakiOfficial
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山