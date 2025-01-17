【あみやき亭(中部)】大好評！『飛騨牛フェア』を「あみやき亭堀越店」「あみやき亭小田井店」「あみやき亭本陣通店」3店舗限定で開催決定！

株式会社あみやき亭

あみやき亭堀越店・小田井店・本陣通店 限定開催！【飛騨牛フェア】について

2025年1月20日(月)から2024年2月28日(金)まで

あみやき亭堀越店・小田井店・本陣通店 限定イベントとして【飛騨牛フェア】を毎日開催！

期間中は、なんと！あみやき亭の人気商品である「特選カルビ」「上カルビ」「味わいカルビ」を

お値段そのままで、【飛騨牛】でご提供！

赤字覚悟の「ブランド牛フェア」を今回は３店舗限定での開催！

この機会に是非！ご来店ください。

【開催期間】2025年1月20日（月）から2月28日（金）

【神戸牛商品】飛騨牛 特選カルビ 759円（税込）

飛騨牛 上カルビ 649円（税込）

飛騨牛 味わいカルビ 539円（税込）

全3品

【開催店舗】あみやき亭堀越店

あみやき亭小田井店

あみやき亭本陣通店 ※店舗限定のイベントです、ご注意下さい。

御来店の際は、是非御予約して、ご来店下さいませ。

下記、ホームページ、又は店舗へ直接お電話下さい。

※ご予約の状況によりましては、お受けできない場合もございますので、お早めにご連絡をお待ちしております。

あみやき亭堀越店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a035/

あみやき亭小田井店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a002/

あみやき亭本陣通店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a024/

店舗限定イベントについて

あみやき亭では、肉の専門店ならではのイベントをチェーン店の枠にとらわれず

今後も、お得な「店舗限定イベント」として、積極的に開催して参ります。

イベント情報は、ホームページ・アプリ・x（旧Twitter）・Instagram等にて随時配信致します。

全店イベントだけでなく、お得な「店舗限定イベント情報」をお見逃しなく！

アプリのダウンロードはこちらから！

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〈Instagram〉

https://www.instagram.com/amiyaki_official/

〈X(旧Twitter)〉

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株式会社あみやき亭について

会社名：株式会社あみやき亭

所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8

代表取締役社長：宮崎 卓也

設立：1995年6月22日

URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html

ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山