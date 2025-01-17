位置情報ゲーム「Ingress」公式イベント XMアノマリー「+Alpha Yokosuka」・Mission Day開催決定！
この度、横須賀市はNiantic,Inc.が開催するスマートフォン向け位置情報ゲーム「Ingress」の公式イベントであるXMアノマリー「+Alpha Yokosuka」とMission Dayに共催団体として参画し、イベントをさらに盛り上げます。
開催日は令和7年（2025年）2月15日（土曜日）と16日（日曜日）です。
同イベントは平成27年(2015年）にも市内で開催されており、約10年ぶりの開催となります。
開国の地・横須賀で、エージェントの皆様をお待ちしております！
1. イベント概要
(1) XMアノマリー「+Alpha Yokosuka」
開催日：令和7年（2025年）2月15日（土曜日）
2つの陣営に分かれて、市内全域で陣取り合戦を行うイベントです。
(2) Mission Day Yokosuka
開催日：令和7年（2025年）2月16日（日曜日）
市内全域の指定されたポータルを巡り、ミッションをクリアすることで、特別なデザインのゲーム内メダルがもらえるイベントです。
(3) 主催 Niantic,Inc.
(4) 共催 横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（事務局：横須賀市文化スポーツ観光部観光課）
(5) イベント告知
イベント情報の詳細は決まり次第、IngressJP公式Xと横須賀市観光情報公式X・公式サイト内特設ページでお知らせします。
IngressJP公式X @IngressJapan
https://x.com/IngressJapan
横須賀市観光情報公式X @cocoyoko_kanko
https://x.com/cocoyoko_kanko
横須賀市観光情報公式サイト イベント特設ページ
https://www.cocoyoko.net/event/ingress-yokosuka2025.html
2. エージェント（ユーザー）の皆様へ
横須賀市は、エージェントの皆様を心から歓迎します！
イベント当日には、市内企業・商店や宿泊施設と協力し、エージェントの皆様を歓迎する「Welcomeボード」を掲出します。
エージェントの皆様はぜひ「Welcomeボード」掲出協力店舗・施設へ、足をお運びください！
また、横須賀中央Yデッキの横断幕掲出をはじめとしたイベントのムードを高める市内装飾も実施予定です。
3.前回の様子
平成27年(2015年）10月31日（土曜日）「Ingress Mission Day Yokosuka,JP」
約2,000名が参加し、盛況でした。
4.Ingressとは
Niantic, Inc.が開発・運営する「Ingress」とは、世界で1,500万回以上のダウンロードを記録する、AR（拡張現実）技術を活用したスマートフォン向けの位置情報ゲームです。
同ゲームでは、緑（エンライテンド）チームと青（レジスタンス）チームに分かれ、実際の地図上に広がる、「ポータル」と呼ばれる場所を奪い合い、総得点を競います。
Ingressは観光事業促進のツールとしても注目されており、岩手県、愛媛県、福岡県、北海道など、全国の各自治体において、Ingressを活用した地元再発見イベントなどの取り組みが広がっています。
「Ingress」ポータルサイト
https://www.ingress.com/