フィギュアスケートショーの幕明けを飾る!　”国内初”の氷上ドローンショーに注目！

公益財団法人福岡県スポーツ推進基金

公式URL:https://bisf.info/

公益財団法人福岡県スポーツ推進基金(所在地:福岡県福岡市、理事長:住吉徳彦)は2025年1月25日(土)・26日(日)の2日間、オーヴィジョンアイスアリーナ福岡(福岡市博多区)において、「氷上の贅沢体験を福岡で「オリエンタルバイオpresents BIS F25 × The World of Anime」」を開催いたします。

2024年1月に開催した「氷上の贅沢体験を福岡で~BIS F24~THE BEGINNING OF THE ICE SHOW」は、#謎ショー という愛称でファンに親しまれ、謎のベールに包まれた体験型アイスショーとして注目を集めました。大きな反響と声援を頂き、更に進化した体験型アイスショーとして、「氷上の贅沢体験を福岡で「オリエンタルバイオ presents BISF25 × The World of Anime」」を開催致します。

宇野昌磨さん、鈴木明子さん、無良崇人さん、本田真凜さんなど、日本を代表するプロフィギュアスケーターに加え、海外でも絶大な人気を誇るレジェンド歌手・高橋洋子さんなど、

豪華出演者陣が、オーヴィジョンアイスアリーナ福岡に集結いたします。スケートリンクを舞台とし、このアイスショーでしか見られない、渾身のプログラムやコラボレーションを披露します。

ショーは観るだけではなく、お客様も参加し、体験頂きたいという想いで、BISF24から生まれた、カメラマン体験・アナウンス体験・スケート体験の企画を今回も実施。アナウンス体験の講師には、声優/舞台など多方面で活躍する麻生かほ里さんを迎えます。

全公演終了後には、関係者、一部出演者とともに、ショーの余韻に浸り、感想を語り合える交流の場、「バンケットパーティー」を、博多唯一の造り酒屋 国登録有形文化財指定の歴史ある博多百年蔵にて開催します。

今回初の試みとして、ショー観覧前におもてなしのお時間も楽しんでいただけますよう、VIPラウンジをご用意いたしました。福岡県産品やワンヘルス認証商品を取り入れた美食美酒がご堪能頂けます。

チケットの価格は、普段アイスショーを見に行かない方々にも気軽に見に来ていただきたいとの思いから、1,500円からご用意しています。氷上に仮設したアリーナ席でも、6,000円と破格の価格設定といたしました。

~ 氷上で紡ぐ光の芸術 ドローンが織り成す新たな世界~

ショーの幕明けを「氷上ドローンショー」で飾る試み

スケートリンクという幻想的な空間を最大限に活用し、国籍・年齢・性別を超え、ワールドワイドな感動と新しい驚きをお届けしたいという想い、ドローンで新しいエンターテインメント革命をと願う関係者一同の想いが詰まったオープニング

本公演の目玉演出として、おそらく日本初であろう、スケートリンクでの本格的なドローン演出を取り入れます。インドアドローンショーを企画するSkyBear株式会社(※)とタッグを組み、安全面を考慮し決定した40機という限られた数のドローンで、本アイスショーの世界観を表現します。

近距離で体感する特別なエンターテインメントと将来性を感じさせる、約4分間のショーでは、ドローンが上下左右に滑らかに浮遊し波打つ表現も取り入れます。LEDの光が氷上に反射する幻想的なシーンは、スケートリンクだからこその魅力。アイスショー観覧の楽しみが増え、新しい世界観へと誘います。

屋内で開催されるため安全対策を講じ、ドローンが観客により近い距離で飛行する点は屋外ドローンショーと大きく異なる特徴です。

国内外問わず、ドローンショーが活況である中、航空法の対象外であるインドアドローンショーは、観光地やホテル室内、挙式でも実施可能であり、今後の可能性にも注目されています。その可能性を、アイスショーに、いち早く取り入れ歴史の1ページをめくります。

1500円のチケット価格から、アイスショー×ドローンショーを堪能できるお得感。

“氷上の贅沢体験を福岡で”お楽しみください。

オリエンタルバイオ presents BIS F 25 The World of Anime概要

名称:氷上の贅沢体験を福岡で

「オリエンタルバイオ presents BISF25 × The World of Anime」

開催日:2025年1月25日(土)

1回目公演(開場12:00、公演開始13:00、公演終了予定14:20)

2回目公演(開場16:00、公演開始17:00、公演終了予定18:20)

2025年1月26日(日)

1回目公演(開場11:00、公演開始12:00、公演終了予定13:20)

2回目公演(開場15:00、公演開始16:00、公演終了予定17:20)

開催場所:オーヴィジョンアイスアリーナ福岡

(〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代1丁目 15-30 3F)

出演者(敬称略):宇野昌磨、鈴木明子、無良崇人、本田真凜、本郷理華、竹野比奈 、櫛田一樹、本田望結、橋本誠也、高橋洋子、JOONHO、麻生かほ里

チケット販売

・国内向け(https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=707798)

・海外向け(https://l-tike.com/st1/bisf25-overseas/sitetop)

・各種OTAはこちらから(https://bisf.info/)

・当日販売も予定しております。

<チケット>

VVIP:100,000円(ラウンジ利用、プレミアム観覧席、バンケットパーティー参加券50000円を含む)

VIP:50,000円(ラウンジ利用、プレミアム観覧席)

カメラマン体験:50,000円(ショー観覧席アリーナエリア内、カメラマン体験)

アナウンス体験:30,000円(ショー観覧席アリーナエリア内、アナウンサー体験)

アリーナ席:6,000円(ショー観覧席アリーナエリア)

スタンドA席:3,000円(ショー観覧席スタンド前方)

スタンドB席:1,500円(ショー観覧席スタンド後方)

車いす席:1,500円(ショー観覧席スタンド後方)

スケート体験参加券:5,000円(観覧席を購入した方のみ購入可能なオプション)売切れ

※4歳以上は要チケット

※3歳以下のお子様は1席につき1人まで膝上鑑賞可

(お席が必要な場合は別途チケットをお買い求めください)

主催:公益財団法人福岡県スポーツ推進基金

共催:福岡県

後援:駐福岡大韓民国総領事館

特別協賛:オリエンタルバイオ株式会社

協賛企業:オーヴィジョンアイスアリーナ福岡/株式会社タケノ/

フェスタリアホールディングス株式会社/株式会社Deaiwo

企画運営:株式会社CB

ドローン監修:SkyBear株式会社

URL:https://bisf.info/

公益財団法人福岡県スポーツ推進基金について

所在地:福岡県福岡市博多区吉塚本町13-50 (TEL)092-643-0205 (FAX)092-643-0206

設立:2020年9月1日

目的:福岡県におけるスポーツの推進およびスポーツを通じた地域の活性化に寄与する事

事業内容:1.福岡県ゆかりのトップアスリートの育成、2.大規模スポーツ大会等の誘致・開催支援および企画・開催

HP:https://fukuokasports.org/

SkyBear株式会社について

名称 :SkyBear株式会社(SkyBear Inc.)

所在地 :東京都杉並区成田東 3-32-16

設立 :2022年05月15日

事業内容:インドアドローンショープロデュース・企画運営、FPVドローン撮影

URL :https://skybear.jp/