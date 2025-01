【Webクリエイター向け】世界的なUXデザイナーに教わる！デザインにかかる時間は短縮できる!! 1/30（木）「1時間でわかる！ AIを使ったモックアップとブランドスタイルを確立する方法 」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は1月30日(木)、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「1時間でわかる! AIを使ったモックアップとブランドスタイルを確立する方法」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル(英語)または通訳チャンネルを選択していただくことができます。

▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156874/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156874/?rls)

※締切:2025年1月30日(木)20:30



On January 30th, (Thursday) Creek and River Co., Ltd, will hold the seminar “Find out to use AI to fine tune your UI brand style in 1 hour”.



*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).





▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156869/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156869/?rls)

Application deadline:2025/1/30(THU)20:30(JST)

ブランドの世界観を構築するブランドスタイル。世界観を表現するデザインがなかなか決まらず、多くの時間を要している方も多いかもしれません。本セミナーでは、多くのグローバル企業およびローカル企業でリーダーポジションを歴任してきたジェイコブ・ネルソン氏から、AIを使用してモックアップを作成し、ブランドスタイルを見つける方法について解説いただきます。ブランドスタイルが決まれば、設計図であるワイヤーフレームから模型であるモックアップへの移行は簡単で、1時間ほどで終了します。AIを活用して、手動でのデザイン作業を短縮し、効率的にブランドスタイルを確立しましょう。



<セミナーの内容>

・AIを活用してブランドスタイルを見つける方法

・AIを使用してブランドスタイルを見つける際の注意点

・AIを使ってブランドスタイルを実際のUIに変換する方法

・デザインプロセスでAIと従来のツールや技術を併用する方法



Learn how to create high fidelity mocks and find your brand style in 1 hour.Stop wasting your time cycling through designs manually.Let AI come up with brand styles for you.Once you have your brand style, moving from wireframes to polished mockups is easy and only takes an hour.



▼Here’s what you will learn

- How to use AI to find your brand style

- The pitfalls to watch out for when using AI to find your brand style

- How to use AI to turn brand styles into actual UI

- How use traditional tools and techniques with AI in the design process

1時間でわかる! AIを使ったモックアップとブランドスタイルを確立する方法

■日時

2025年1月30日(木) 19:30~20:30



■場所

オンライン開催



■登壇者

Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー&UI/UXデザイナー

ジェイコブ・ネルソン氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR&D責任者、UX&PX戦略責任者、デジタルマーケティング&ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX&UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」(ヘルスケア向けゲームIoT)がある。



■対象

・ゲーム開発者

・ゲームデザイナー

・ゲームプランナー

・アプリ開発者

・アプリデザイナー

・プロダクトデザイナー

・Webデザイナー

・Web開発者

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・UXデザイナー

・UIデザイナー

・ユーザー / プレイヤー検索担当者

・プログラマー / 開発者



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156874/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156874/?rls)

※締切:2025年1月30日(木)20:30



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「AIを使ったモックアップとブランドスタイルを確立する方法」セミナー担当

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp

Find out to use AI to fine tune your UI brand style in 1 hour

■Date and time

2025/1/30(THU) 19:30~20:30(JST)



■Place

Zoom



■Speaker

Jacob Nelson氏

After graduating from the University of Washington with an M.S. in Information Management, Jacob Nelson worked in multiple leadership positions at global and local companies as Head of Design R&D, Head of UX&PX Strategy, Head of Digital Marketing & Brand, and others. Jacob was also a design mentor for Staffordshire University and the University of Washington.

He has worked on countless projects, sites, apps, and mobile games over his career with his mobile games showcased in the coveted “Featured Games” and “Top Charts” on Google Play and App Store. Jacob also won the “Best Marketing Team” award at the 2018 Global Carrier Awards. His recent publications include an educational series on PX&UX design and joint paper, “Affective Computing on Mental Health” (Game IoT for Healthcare).

Currently, Jacob leads the fusion of UX (sites, applications) and PX (games) design, and is engaged in research and development of products and services that utilize AI, IoT, DLT, NFT, and other future technologies.



■Participants

・Game developer

・Game designer

・Game planner

・App developer

・App designer

・Product designer

・Web designer

・Web developer

・Web Producer

・Graphic designer

・UX designer

・UI designer

・User / Player researcher

・Programmer / Developer



■Entry fee

free



■Capacity

100 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156869/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156869/?rls)

Application deadline:2025/1/30(THU)20:30(JST)



【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC

In charge of the webinar "Find out to use AI to fine tune your UI brand style in 1 hour“

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



<デザイン・クリエイティブ関連セミナー>

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト(eラーニング)

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼UI/UX基礎講座(eラーニング)

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/?rls)



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう (eラーニング)

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム(eラーニング)

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)



▼Figma入門講座(eラーニング/全21回)

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください!

▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちら

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、舞台芸術、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業(派遣・紹介)、プロデュース事業(開発・請負)、ライツマネジメント事業(知的財産の企画開発・流通)を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、、CXO、ライフサイエンス、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト:https://www.cri.co.jp/

X:https://twitter.com/creekcrv

Facebook:https://www.facebook.com/creekandriver

note:https://note.com/creek

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…?ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)