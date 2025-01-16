ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÌîµåÍÑ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥·¥åー¥º¡ÖNEOCONNECT¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤ò·ë¤Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÌîµåÍÑ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥·¥åー¥º¡ÖNEOCONNECT¡Ê¥Í¥ª¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡×¥·¥êー¥º3ÉÊÈÖ¤ò¡¢2·î20Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼éÈ÷¤äÁöÎÝ»þ¤Ë¥¹¥Ôー¥É¤òµá¤á¤ë³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·¤Äì¤ÎÁ°Éô¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¶â¶ñ¤ò¡¢¤«¤«¤ÈÉô¤ËÆÍ¤¾å¤²´¶¤ò´Ë¾×¤¹¤ë·ÚÎÌ¤Î¼ù»é¥¹¥¿¥Ã¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇÛ¤·¤¿¿·¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶â¶ñ¤Ï¡¢Áö¤ëºÝ¤ËÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ä¤ÞÀè¤äÊììæµåÉô¤Ê¤É4¤«½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢Áª¼ê¤¬»ý¤ÄÁöÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥Ñー¡Ê¹ÃÈï¡Ë¤ÏÂ¤¢¤¿¤ê¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿Í¹©Èé³×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ù¥íÉô¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»î¹ç¤äÎý½¬¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡»ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯Áª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¶â¶ñ¿Ï¤Ç¹Å¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤È¾×·â¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐºö¤È¤·¤ÆÎý½¬¤Ç¤ÏÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡ÖNEOCONECT¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÃÏ»þ¤ËºÇ½é¤ËÃÏÌÌ¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤«¤«¤È¤Ë4ËÜ¤Î¼ù»é¥¹¥¿¥Ã¥É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÍ¤¾å¤²¤¬´Ë¾×¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÚ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤âÍú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¥×¥ìー¥äー¤ËÍú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/236_1_753e2218c6e9a8a780c60bf9b17b43ea.jpg ]
NEOCONNECT¡Ê1123A054¡Ë
NEOCONNECT¡Ê1123A054¡Ë
NEOCONNECT¡Ê1123A054¡Ë
NEOCONNECT¡Ê1123A054¡Ë
NEOCONNECT¡Ê1123A054¡Ë
NEOCONNECT¡Ê1123A054¡Ë
NEOCONNECT WIDE¡Ê1123A055¡Ë
NEOCONNECT MG¡Ê1123A056¡Ë
¡»ASICS BASEBALL ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://bit.ly/4gR5TKZ
¡»¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://bit.ly/4fVN3RJ