映画「ファーストキス　1ST KISS」のサントラが2月7日に発売決定！岩崎太整による劇中音楽と、優河が歌うエンディングテーマソングも収録！

日本コロムビア株式会社

2025年2月7日(金)より公開される映画『ファーストキス 1ST KISS』のオリジナル・サウンドトラックが公開日に発売される。

映画『ファーストキス 1ST KISS』は、日本映画初となるカンヌ国際映画祭脚本賞を映画『怪物』で受賞した脚本家・坂元裕二と、映画『ラストマイル』の大ヒットやドラマ『海に眠るダイヤモンド』でも記憶に新しい塚原あゆ子監督がタッグを組んだ最新作。キャストは、ドラマ『カルテット』『大豆田とわ子と三人の元夫』など坂元裕二ワールドと最も親和性のある松たか子が妻・カンナを演じ、亡くなってしまった夫を人気グループSixTONESのメンバーとして活動する一方、第46回日本アカデミー賞で新人俳優賞と話題賞(俳優部門)を受賞するなど俳優としても非凡な才能を見せる松村北斗が務めている。

劇中の音楽を務めるのは日本アカデミー賞の最優秀音楽賞を映画『竜とそばかすの姫』で受賞している岩崎太整。松たか子、松村北斗が演じる2人のラブストーリーに寄り添う温かくも切ない音楽に加え、作・編曲:岩崎太整、作詞と歌唱をシンガーソングライターの優河が担当したエンディングテーマ「next to you」を収録。

◆プロフィール

岩崎太整 (いわさき たいせい) 音楽家

音楽家。代表作にNetflix『First Love 初恋』、Netflix『全裸監督』シリーズ、映画『竜とそばかすの姫』、映画『モテキ』、『巨神兵東京に現わる』、アニメ『血界戦線』シリーズ、アニメ『ひそねとまそたん』、などがある。

その他にも、第86回 NHK全国学校音楽コンクール 高等学校の部課題曲『僕が僕を見ている』など。

映画『モテキ』で第35回日本アカデミー賞 優秀音楽賞を受賞。

映画『竜とそばかすの姫』で第45回日本アカデミー賞 最優秀音楽賞を受賞。

https://taisei-iwasaki.com/

優河 (ゆうが) シンガーソングライター

2011年からシンガーソングライターとして活動を開始。 2015年、ファーストフルアルバム「Tabiji」 をリリース。 映画『長いお別れ』の主題歌 ”めぐる” やTBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌 ”灯火” を担当し、世界各地でも反響を呼んだ。 2022年アルバム「言葉のない夜に」では盟友 魔法バンドのメンバーと共に制作し、全国各地でツアーライブやフェスに出演。2024年には4枚目となるアルバム「Love Deluxe」をリリース。

TVCMのナレーションや歌唱、サウンドロゴ、ミュージカルなど、幅広い活動を展開している。

https://yugamusic.fanpla.jp/

◆リリース情報

・CD

2025年2月7日(金) 発売

映画「ファーストキス 1ST KISS」オリジナル・サウンドトラック

音楽:岩崎太整

品番:COCP-42460

価格:3,300円(税込)

◆収録内容

1 空洞

2 next to you

3 首都高にて

4 2009

5 邂逅

6 帰り道

7 We Ain't Got It All

8 隣に

9 ハドロン

10 摩擦

11 Undo

12 ハドロン II

13 Underneath The Moon

14 1st Kiss

15 分かれ、別れ

16 手紙

音楽:岩崎太整

エンディングテーマ「next to you」 歌:優河

◆商品HP

日本コロムビア

https://columbia.jp/prod-info/COCP-42460/

◆映画情報

「ファーストキス 1ST KISS」

脚本:坂元裕二

監督:塚原あゆ子

音楽:岩崎太整

出演:松たか子 松村北斗

吉岡里帆 森七菜

YOU 竹原ピストル 松田大輔 和田雅成 鈴木慶一 神野三鈴

リリー・フランキー

企画・プロデュース:山田兼司

制作プロダクション:TOHOスタジオ AOI Pro.

配給:東宝

公開:2025年2月7日(金)

https://1stkiss-movie.toho.co.jp/

(C)2025「1ST KISS」製作委員会

[ストーリー]

もう一度だけ、会いたい人はいますか?

結婚して十五年目、事故で夫が死んだ。夫とは長く倦怠期で、不仲なままだった。

残された妻は第二の人生を歩もうとしていた矢先、タイムトラベルする術を手に入れる。

戻った過去には、彼女と出会う直前の夫の姿があった。

出会った頃の若き日の夫を見て、彼女は思う。わたしはやっぱりこの人のことが好きだった。

夫に再会した彼女はもう一度彼と恋に落ちる。

そして思う。十五年後、事故死してしまう彼を救わなくてはー。

「愛する人と歩む人生とは?」

人生で誰もが直面する、答えのない深くてシンプルな疑問。

この物語は、それらの意味を問いかける心揺さぶるラブストーリー。