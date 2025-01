オランダを代表する人気ユニット Lucas & Steve (ルーカス & スティーブ) が新宿・ZEROTOKYOにファン待望の初登場！

Lucas & Steve(ルーカス アンド スティーブ)は、Lucas de WertとSteven Jansenからな るオランダ出身の出身のデュオ。 2016年に「Make It Right」でゴールドディスクを獲 得し、Sam Feldtとコラボした「Summer On You」もプラチナディスクを獲得するな ど曲をリリースするたびに全て大ヒットさせている。 Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack and Robin Schulzなどにサポートされた。 また、その年の夏には Tomorrowlandのメインステージデビューも果たし、大物アーティストの仲間入り。 そ の後オランダを中心に様々な国のクラブからオファーが絶えず、インドのSunburn FestivalやイギリスのCreamfields、イビサ島のUshuaiaなど各国のビッグフェスにも出 演した。 「I Could Be Wrong」「Up Till Dawn」「Anywhere」「Home」「Do It Right」「Let's Go」「Source」など、楽曲を出せば全てヒットする状態となり 2017年 のDJ MAGランキングで64位、2018年は92位にランクインし、名実ともにワールドワ イドなBIGアーティストになったことを印象付けた。

