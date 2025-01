Glenfarclas 108 グレンファークラス 2012-2024 #2216 For Highlander Inn Chichibu 発売のお知らせ

株式会社RUDDERGlenfarclas 108 グレンファークラス 2012-2024詳細を見る :https://theultimatespirits.jp/products/glenfarclas-108-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9-2012-2024-2216-for-highlander-inn-chichibu

この度、ウィスキー輸入販売ショップ株式会社RUDDERラダーは(本社︓東京都世田谷区、代表取締役︓北梶剛)ウィスキーの本場スコットランドにあるホテル【Highlander Inn】の姉妹店【Highlander Inn Chichibu】が原酒の選定を行なった限定のグレンファークラスを発売します。ハイランダーイン秩父を運営するハイランダーインジャパンが厳選するアニュアルボトリング。2024年に5周年を迎え、記念すべき第5弾がリリースされる。このボトリングでは、マッカランの好敵手と称され、6世代にわたる家族経営と伝統的なスペイサイドスタイルを守り続ける数少ない蒸溜所「グレンファークラス」が選ばれた。

ハイランダーインジャパンの皆川達也氏をはじめとするメンバーが複数のカスクサンプルをテイスティングした結果、1stフィルシェリーバットの1樽が厳選された。この樽から生まれるウイスキーは、クラシカルなシェリー樽熟成の香味に加え、ドライフルーツやスイーツを思わせる上品な甘さが絶妙なバランスで調和している。

さらに、グレンファークラスの歴史的な名作「105」に敬意を表し、今回のボトリングでは「108」の表記を採用。シングルカスク・カスクストレングスという特別な形態で提供されるこの1本には、スペイサイドの伝統と歴史が凝縮されている。

Highlander Inn Japan, the operator of Highlander Inn Chichibu, proudly presents its annual bottling series. Celebrating its 5th anniversary in 2024, the much-anticipated fifth edition features Glenfarclas, a distillery often referred to as a rival of Macallan. Glenfarclas stands as one of the few remaining family-owned distilleries, boasting six generations of heritage and a steadfast commitment to traditional Speyside whisky-making.

Under the guidance of Tatsuya Minagawa and the Highlander Inn Japan team, multiple cask samples were meticulously tasted, leading to the selection of a single 1st-fill sherry butt. This exceptional cask showcases a harmonious balance of classic sherry cask-matured flavors, complemented by the refined sweetness of dried fruits and confections.

Paying homage to the iconic Glenfarclas "105," this bottling adopts the designation "108," presented as a single cask and at cask strength. This remarkable release embodies the rich tradition and history of Speyside, making it a true collector's item.

Tasting comment by 北梶 剛

【香り】オロロソシェリー、ランシオワイン、カカオパウダー、くるみ、カラント、革張りの家具、乾燥茶葉、芝土、鉛筆削り、樟脳。

【味わい】プルーン、ドライイチジク、フランベしたバナナ、ステーキの上のパイナップル、チョコレートケーキ、黒糖アーモンド、紅茶、フルボディ。

【フィニッシュ】非常に長く、複雑。アメリカンチェリー、ブルーベリージャム、柏餅。その後、ジンジャー、炙った獅子唐や万願寺唐辛子等スパイスの優しい温かさ。

【コメント】クラシカルなシェリー樽熟成の香味とドライフルーツやスイーツの上品な甘さのバランスが絶妙。グレンファークラスの歴史的な名作“105”のオマージュとして、シングルカスク・カスクストレングスでありながら“108”の表記を採用。スぺイサイドの伝統と歴史が詰まった1本だ

【ハイランダーイン秩父とは】

ハイランダーイン秩父は、埼玉県秩父市にあるウイスキー愛好家向けのバーです。スコットランド・スペイサイド地方で知られるバー&宿泊施設「ハイランダーイン」の日本姉妹店として設立されました。ウイスキーの聖地ともいえる秩父は、地元の蒸溜所「イチローズモルト」で有名で、ウイスキー愛好家たちにとって特別な場所です。

ハイランダーイン秩父は、世界中のウイスキーを取りそろえ、特にスコッチウイスキーやジャパニーズウイスキーのラインナップが充実しています。また、テイスティングイベントや限定ボトルの販売など、ウイスキー愛好家が集う交流の場としても知られています。

Highlander Inn ChichibuGlenfarclas【グレンファークラスとは】

グレンファークラス(Glenfarclas)は、スコットランドのスペイサイド地方に位置する家族経営の伝統的な蒸溜所で、世界的に有名なシングルモルトウイスキーのブランドです。1844年に創業され、現在ではグラント家が6世代にわたって経営を続けています。スコットランドでも数少ない独立した蒸溜所の一つとして、その伝統と品質へのこだわりで知られています。

グレンファークラスの特徴としてはスペイサイド地方の典型的なスタイルであるフルボディでフルーティーな味わいを持つウイスキーを造っています。特にシェリー樽熟成にこだわり、リッチで深みのあるフレーバーが特徴です。

株式会社RUDDERについて株式会社RUDDER official site

株式会社RUDDERは、ウイスキー&スピリッツ専門の輸入卸小売業として、シングルモルトを中心に多彩な商品を取り扱っています。

このたび、オンラインサイトをリニューアルオープンいたしました。

現在、リニューアルを記念して、メモリアルストックの一部商品を再入荷し、販売を開始しております。

