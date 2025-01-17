【新作MUSIC VIDEOローンチに関するお知らせ】　LFYT + SauRas Being - S.A.U.R.A.S feat. Ryugo Ishida, JNKMN & 仙人掌

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有限会社ラファイエット
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=261kZvYbTCI ]

SauRas BeingがRyugo Ishida, JNKMN, 仙人掌, YO.ANを迎えた新曲を発表。 LFYT x SauRas Beingのコラボレーションアイテムを着用したミュージックビデオも同時に公開。



さまざまな音楽家と交流を持つAlec Ogaraがプロデュースした今作は、Ryugo Ishida、JNKMN、仙人掌といった国内のHIPHOPシーンを代表するラッパーが参加し、ビートメーカーにHOLE AND HOLLANDのYO.ANを起用。



3人それぞれが異なるタイプのビートの上でマイクリレーを展開してゆく。


ミュージックビデオではRyugo Ishida, JNKMN, 仙人掌らが LFYTとSauRas Beingのコラボコレクションのアイテムを着用。















■ARTIST


Ryugo Ishida


https://www.instagram.com/ishidaryugo?igsh=MWxwbGVxd29sbDhlbg==(https://www.instagram.com/ishidaryugo?igsh=MWxwbGVxd29sbDhlbg%3D%3D)



JNKMN


https://www.instagram.com/jnkmn?igsh=ZWdiNjMxdzcxOGdu



仙人掌


https://www.instagram.com/_senninsho_?igsh=MXZndHRwOWUzZ2x0Mw==



■Movie&Edit


Tom Urasoko


https://www.instagram.com/tomurasoko?igsh=MTcwN2VrN203dWQyZA%3D%3D



■Produce


Alec Ogara


https://www.instagram.com/mjk_naqstoeru?igsh=MnZsY2gzdWV0MGwz



■LFYT | SauRas Being コラボレーションアイテム


https://www.lafayettecrew.jp/view/news/20241110161324


https://lfyt.jp/collections/lfyt-sauras-being?srsltid=AfmBOooKoAuJtg_L1P76hlIDzM6QcxWFCZXXMVV98jWT_uTOBJOhVc6B





【LFYT】 2003年にスタートした「LFYT」のメインコンセプトはニューヨークを感じられるもの。 Street/ストリート、Hiphop/ヒップホップ、Skateboards/スケートボード、Grafitti/グラフィティ、Black Culture/ブラックカルチャーをベースにデザインされたフルコレクションをシーズン展開。



【SauRas Being】 画家.m.j.k.の本名義NaQs(naqstoeru)が立ち上げた、セルフィッシュアパレル。 自由思想のローテクグラフィック、ニュークラシックフォーオールド。 末長くコレクションできるよう、素材、型、縫製、加工に拘りと遊び心を持って物作りしている東京発のストリートブランド。 音楽とも強い繋がりを持っており、CDアルバムをリリースするなど多岐に渡り活動中。





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