『ブラウンダスト２』新シーズンイベント「温泉修行 伝説の卒業生」を開催！浴衣姿のコスチュームも登場！

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト2』において、2025年1月16日(木)メンテナンス後~2025年1月31日(金)メンテナンス前まで、シーズンイベント「温泉修行 伝説の卒業生」を開催します。

また、新コスチューム「温泉修行人ヴェンタナ」とヴェンタナの専用装備である「魔剣紫月」を追加しました。



■シーズンイベント「温泉修行 伝説の卒業生(Onsen Training-Legendary Graduate)」

2025年1月16日(木)メンテナンス後 ~ 2025年1月31日(金)メンテナンス前まで

今回のシーズンイベントでは、とある温泉を舞台に剣道部をめぐる物語が展開されます。剣道部主将ヴェンタナ、剣道部で伝説の存在として知られるブレイド、温泉旅館アルバイトのリベルタが登場し、奇妙な修行?が始まります。

シーズンイベントでは、ストーリーの閲覧、チャレンジ戦闘、PVEコンテンツのモンスターチェイサー、パズルゲーム四川省をモチーフにした「温泉タイルタクティクス(ONSEN TILE TACTICS)」(フィールドクエスト)など、複数のコンテンツをお楽しみいただけます。

また、イベント商店では、報酬として得た「決意のタオル」などとアイテムを交換することができます。

なお、モンスターチェイサーでは、復刻として巨大魔物「ジャイアント・ルゥ(闇)」や巨大温泉猿「雪山の暴君」がボスとして登場します。

ミニゲーム「温泉タイルタクティクス」

<「温泉修行 伝説の卒業生」ストーリー>

彗星のごとく現れた転校生に敗れたブラウン高校の剣道部主将、ヴェンタナ。

転校生に負けた悔しさを晴らすため、ヴェンタナは新たな修行のために雪山の温泉を訪れる。

しかし、雪山で猿たちに遭遇し、危機に陥る。

そんなヴェンタナを救ってくれたのは、剣道部で伝説の存在として知られる強者、ブレイド。

ヴェンタナはブラウン高校の卒業生であるブレイドに剣術を習おうとする。

それを見ていた温泉旅館アルバイトのリベルタは、仕事を引き受けるつもりでヴェンタナに奇妙な修行法を提案するのだが...。

ストーリー

■コスチューム「温泉修行人 ヴェンタナ」の追加

新コスチュームとして「温泉修行人ヴェンタナ」、ヴェンタナの専用装備である「魔剣紫月」が追加されます。また、後日、「温泉管理人 リベルタ」のコスチュームと専用装備も登場します。

なお、「温泉修行人ヴェンタナ」および「魔剣紫月」は、2025年1月16日(木)メンテナンス後~2025年1月31日(金)メンテナンスまでピックアップ対象になります。

コスチューム「温泉修行人 ヴェンタナ」





