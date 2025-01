1月26日（日）開催！セガ公式大会「Puyo Puyo Global Ranking Match」インターネットライブ配信情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、2025年1月26日(日)にオンラインにて開催される、セガ公式大会「Puyo Puyo Global Ranking Match」のインターネット配信情報を公開いたしました。

本大会は、「ぷよぷよ」の各コミュニティが主催する大会とセガ公式大会「Puyo Puyo Global Match」の成績に応じて付与される「Global Point」で順位を競う「Global Point Ranking」にて、日本ランキング上位4名の選手と海外ランキング上位4名の選手の全8名が出場できる大会です。優勝者には賞金と「ワールドチャンピオンユニフォーム」が授与され、2025年3月に開催されるセガ公式「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」に招待されます。

番組では、大会MCとしてALFさん、実況解説者としてTomプロ、momokenさんをお迎えし、決勝トーナメントの模様をお届けいたします。

ぜひリアルタイムでご視聴いただき、出場選手にご声援をお願いいたします。

【番組視聴URL】

YouTube Live:https://youtube.com/live/KM3iShIvKAc

「ぷよぷよ」大会概要

大会名

セガ公式大会「Puyo Puyo Global Ranking Match」

放送日時

2025年1月26日(日)14:00~20:30(予定)

※予選の進行状況により開始時間が前後する場合がございます。

使用タイトル・ルール

PC(Steam)用ソフト『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2』VSルール

※ぷよぷよのみ使用可能

※大会開催時点での最新バージョンを適用して試合を行います。

大会形式

オンライン開催。

「Global Point Ranking」の日本ランキング上位4名、海外ランキング上位4名の全8名によるダブルイリミネーション方式のトーナメント戦を実施。

勝利条件:10本先取

表彰

優勝者に賞金20万円とワールドチャンピオンユニフォーム」を授与。

2025年3月9日(日)に開催されるセガ公式「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」の出場権利を付与。

出演者

■大会MC

ALF

■実況・解説者

Tom(プロ選手)

momoken

出場選手(予定)

<「ぷよぷよ」とは>

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU(日本eスポーツ連合)公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。

<「eスポーツ」とは>

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。

【製品情報】

商品名:ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2 スペシャルプライス

対応機種:

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X│S/Xbox One/Steam

※Xbox Series X、Xbox One、Steamはダウンロード販売のみ

発売日:発売中(2022年11月17日(木) 発売)

希望小売価格:3,500円(税別)

ジャンル:アクションパズル

プレイ人数:1~4人(オンライン時1~4人)

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:A区分(全年齢対象)

著作権表記:

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2025 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.

公式サイト:https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

公式X:https://x.com/puyopuyo20th

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS4(TM)ダウンロード版を購入すると、PS5(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS5(TM)ダウンロード版を購入すると、PS4(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。