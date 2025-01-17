【2025年4月開催】「カタログハウスの学校」からのお知らせ：辛淑玉さん、寺脇研さん、松本侑子さん登壇！韓国ドラマについてのトークイベントを開催します！
カタログ雑誌『通販生活』の発行や通販生活ウェブサイトを運営する株式会社カタログハウス(本社：東京都渋谷区、取締役社長：平野裕二)は、カタログハウス本社ビル地下2階のセミナーホールで、楽しく学べる無料イベント「カタログハウスの学校」を毎月開催しています。
2025年4月26日は、辛淑玉さん、寺脇研さん、松本侑子さんによるトークイベント「韓国ドラマを観れば明日から人生の楽しみが30%増えます！」を開催いたします。
参加お申込みはこちら：https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250426.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011703(https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250426.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011703)
【イベント概要】
・開催日時：2025年4月26日(土) ／14時～15時30分（開場・13時30分）
・会場：カタログハウス地下2階セミナーホール（東京都渋谷区代々木 2-12-2）
※専用駐車場、駐輪場はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
JR 新宿駅「南口」「甲州街道改札」徒歩7分
小田急線 新宿駅「南口」徒歩7分
京王線 新宿駅「中央西口」「ルミネ口」徒歩6分
都営新宿線・京王新線 新宿駅「出口6」徒歩1分
都営大江戸線 新宿駅「A1出口」徒歩1分
JR 代々木駅「西口」徒歩11分
・登壇者：辛淑玉さん（人材育成コンサルタント）、寺脇研さん（映画評論家、映画・演劇プロデューサー）、松本侑子さん（作家、翻訳家）
・講演内容：ウェブ通販生活の人気連載「週刊テレビドラマ」で、韓国ドラマを紹介する辛淑玉さん、寺脇研さん、松本侑子さんが、韓国ドラマの魅力を語ります。話題の新作や絶対観るべき名作の話はもちろん、韓国に縁のある３人ならではの、あっと驚くドラマエピソードなど盛りだくさんです。
・参加お申込み：下記からお申し込みください。
https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250426.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011704(https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250426.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011704)
・お申込み締切日：2025年4月6日（日）
【辛淑玉さん、寺脇研さん、松本侑子さんプロフィール】
辛淑玉さん
しん・すご：人材育成コンサルタント。博報堂特別宣伝班を経て1985年、企業内研修の会社を起業。職能別研修を請け負う。『怒りの方法』（岩波新書）、『差別と日本人』（角川ワンテーマ）など著書多数。いまは、日・韓・在日の100年史の執筆準備中。
寺脇研さん
てらわき・けん：映画評論家、映画・演劇プロデューサー、落語評論家、元文化庁文化部長。1952年、福岡市生まれ。1975年、文部省（現・文部科学省）入省。その一方で同年から映画評論家、80年代から落語評論家として活動。2006年、文部科学省を退官し京都造形芸術大学（現・京都芸術大学）教授として映画学科、マンガ学科を担当。『戦争と一人の女』（2013年）から映画製作も始め『バット・オンリー・ラヴ』（2016年）、『子どもたちをよろしく』（2020年）、『なん・なんだ』（2022年）、最新作は『天上の花』。
松本侑子さん
まつもと・ゆうこ：作家・翻訳家。『巨食症の明けない夜明け』（すばる文学賞・集英社文庫）、『恋の蛍 山崎富栄と太宰治』（新田次郎文学賞・光文社文庫）、金子みすゞの生涯と詩の評論『金子みすゞと詩の王国』（文春文庫）など。新刊は『赤毛のアン論 八つの扉』（文春新書）。
【会社概要】
社名：株式会社カタログハウス
所在地：〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目12番地2号
取締役社長：平野裕二
設立：1976年11月6日
資本金：100,000,000円
事業内容：通信販売、単行本の出版
URL： http://www.cataloghouse.co.jp