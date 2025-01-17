「2025 CBX JAPAN FANMEETING Get, Set, Go!」グローバルチケットの販売決定！
2025年2月8日（土）・9日（日）の二日間開催される「2025 CBX JAPAN FANMEETING Get, Set, Go!」において、グローバルチケットの販売が発表された。
申し込み受付は1月18日（土）12時から開始予定で、詳細情報は各アーティストFCサイトにて確認することができる。
チェン https://chen-official.jp/
ベクヒョン https://baekhyun-official.jp/
シウミン https://xiumin-official.jp/
この機会をぜひお見逃しなく！
【イベント情報】
[日程] 2025年2月8日（土）・9日（日）
[会場] ぴあアリーナMM
[時間] 15:00開場 / 17:00開演
[金額] 全席指定：15,500円（税込み）抽選
※6才以上入場可能（チケット必須）
【チケット情報】
■ぴあグローバルチケット（先着）
＜販売期間＞
2025年1月18日（土）12:00～2025年２月5日（水）23:59
※各公演につき最大2枚まで申し込み可能
※先着順で完売した場合販売終了になります。
＜申込URL＞
https://w.pia.jp/a/cbx25eng/
■一般販売
2025年2月1日（土）10:00～2025年2月7日（金）23:59
※先行販売にて完売した場合、一般販売は行わない場合がございます。
[主催] 株式会社HUB JAPAN
[企画] 株式会社INB100、株式会社COPAN GLOBAL
[協賛] Eagle Asset Management株式会社、パス株式会社、
RIDOS ENTERTAINMENT株式会社
[お問い合わせ] 株式会社NURIM（公演関連）
info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）
※チケット・イベント詳細に関するお問い合わせをファンクラブサイトにお問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので予めご了承ください。