【全国の高校生対象】総合型選抜専門塾EQAOがプレゼンコンテスト“MCFF”をリリース！EQAOが「全国の高校生、集まれ！夢を語って社会を変革せよ」というテーマで高校生の一歩を夢の実現へと導きます！

執筆:上智大学法学部法律学科佐藤

MCFF(EQAO主催の高校生対象プレゼンコンテスト)の基本情報

【開催日時】

ファイナルステージ:2025年4月6日13:00~16:00(予定)

※長引く可能性がありますのでご了承ください

【対象者】

全国の高校生

【開催方法】

オンライン

随時参加者を募集しておりますので、是非、下記のフォームから応募してください!

プレゼンコンテストMCFFについて

申し込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0lRUB6rDYg2JfWTsQ9PrCh7lTOXAowC5LqC-vHZBYehCb_A/viewform『Make Changes For the Future(MCFF) ~高校生の私たちにできること~』

「高校生の今、踏み出す一歩が、未来を変える」という意味を込めて、MCFFと名付けました。

「夢を、語れ!」という理念

「夢を、語れ!」という理念には、皆さんの胸の奥にある小さな夢を語ることで、夢が周囲を巻き込み、社会に変革をもたらす力と皆さんの無限の可能性を表す、という意味が込められています。

未来を作る皆さんが集うこのMCFFのステージで、夢を存分に語り合ってください。

私たちは、志を持つ皆さんを心より応援しております。是非、ご応募ください!

EQAOがMCFFの開催に至った経緯

これから、現役高校生である皆さんは激動の時代を生きていくことになります。

そこで、MCFFへの参加を通して、「未来のグローバルリーダーに求める3つのスキル」を身につけてほしいと考えています。

これからの時代に求められること- 仲間を巻き込むリーダーシップスキル- 社会を変えるイノベーションスキル- 観衆を惹きつけるプレゼンテーションスキル1.仲間を巻き込むリーダーシップスキル

これからのグローバル社会に求められるリーダーシップは、人を引っ張っていく統率力だけではありません。多様性を尊重しつつ周りを巻き込むリーダーシップを発揮してください。

2.社会を変えるイノベーションスキル

3.観衆を惹きつけるプレゼンテーションスキル

どんなに画期的なアイデアを持っていたとしても、人に伝わらなければ意味がありません。プレゼンは聞き手へのプレゼント。聞き手にときめきを与えるようなプレゼンテーションスキルが求められます。















EQAO創業者の体験と使命

多くの塾は、創業者自身の成功体験を基にして運営されています。しかし、EQAOの玉村は違います。大学受験で初めの1校から5校まですべて落ち、精神的にも苦しみました。しかし、そこで諦めずに対策を練り直し、最終的には上智大学をはじめとする難関私大に合格することができました。

受験に成功する人には共通点がありますが、一方で「落ちる方法」や「落ちる人の特徴」もまた共通しています。EQAOでは、落ちる原因を徹底的に分析し、そのミスを避けることで合格に導く指導を行っています。テンプレートや創業者の成功体験だけに頼る塾とは異なり、EQAOは生徒一人ひとりの個性や背景、アイデンティティを最大限に活かす指導を展開しています。

なぜやるのか?

EQAO Education Groupは、「教育の常識を覆す」ことを目指し、子どもたちに新たな選択肢と希望を提供する教育機関です。従来の大学受験が一般入試選抜に偏る中で、個性豊かな生徒が自分らしく進む機会が限られ、地方ではその傾向が強く見られます。私たちは、大学合格をゴールとせず、その先の未来を見据えた教育を大切にし、生徒が自分のビジョンを明確にし、自信を持って進む力を育てます。

総合型選抜を重視する指導では、学力だけでなく、活動実績や人間性を評価する入試方式を通じて、生徒の多面的な力を引き出します。これにより、生徒は自分の選択肢を広げ、夢を追い求めることができます。

AIやロボットが発展する時代だからこそ、EQAOは「人間らしさ」を育むことに価値を見出します。IQだけでなく、共感力や自己表現力といった非認知能力を高め、生徒たちが自らの力で道を切り拓けるようサポートしています。

私たちの挑戦は、ただのスローガンではなく、実際の教育スタイルに反映されています。子どもたちが自分の「すき」を見つけ、それを最大限に伸ばす環境を提供し、未来を切り拓く力を育てていきます。

「すきを見つけて、すきを伸ばす」──これが、私たちの使命です。

