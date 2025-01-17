【2025年3月開催】「カタログハウスの学校」からのお知らせ：医師・作家の鎌田實さん登壇！「朝たん生活」についてのトークイベントを開催します！
カタログ雑誌『通販生活』の発行や通販生活ウェブサイトを運営する株式会社カタログハウス(本社：東京都渋谷区、取締役社長：平野裕二)は、カタログハウス本社ビル地下2階のセミナーホールで、楽しく学べる無料イベント「カタログハウスの学校」を毎月開催しています。
2025年3月29日は、医師・作家の鎌田實さんによるトークイベント「人生100年時代を健康で生きる 鎌田流“朝たん生活”のすゝめ」を開催いたします。
参加お申込みはこちら：https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250329.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011701(https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250329.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011701)
【イベント概要】
・開催日時：2025年3月29日(土) ／14時～15時30分（開場・13時30分）
・会場：カタログハウス地下2階セミナーホール（東京都渋谷区代々木 2-12-2）
※専用駐車場、駐輪場はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
JR 新宿駅「南口」「甲州街道改札」徒歩7分
小田急線 新宿駅「南口」徒歩7分
京王線 新宿駅「中央西口」「ルミネ口」徒歩6分
都営新宿線・京王新線 新宿駅「出口6」徒歩1分
都営大江戸線 新宿駅「A1出口」徒歩1分
JR 代々木駅「西口」徒歩11分
・講師：鎌田實さん（医師・作家）
・講演内容：朝食でたんぱく質を摂る「朝たん」など、人生100年時代を健康で生きるための食生活の話のほか、鎌田さんが取り組むウクライナの子ども支援や、パレスチナの話などをしていただきます。
・参加お申込み：下記からお申し込みください。
https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250329.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501170(https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250329.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011702)2(https://www.cataloghouse.co.jp/study/event/20250329.html?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025011702)
・お申込み締切日：2025年3月9日（日）
【鎌田實さんプロフィール】
鎌田實さん
かまた・みのる：東京医科歯科大学医学部卒業後、諏訪中央病院へ赴任。地域包括ケアの先駆けを作った。チェルノブイリ、イラク、ウクライナへの国際医療支援、全国被災地支援にも力を注ぐ。現在、諏訪中央病院名誉院長、日本チェルノブイリ連帯基金顧問、JIM-NET顧問、地域包括ケア研究所顧問、風に立つライオン基金評議員（他）。武見記念賞受賞。
【会社概要】
社名：株式会社カタログハウス
所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目12番地2号
取締役社長：平野裕二
設立：1976年11月6日
資本金：100,000,000円
事業内容：通信販売、単行本の出版
URL： http://www.cataloghouse.co.jp