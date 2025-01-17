「ホロライブ」所属VTuberの百鬼あやめさん、癒月ちょこさん、角巻わためさん、ラプラス・ダークネスさんの描き起こしイラストを使用した新作グッズが2月1日発売！

株式会社アニメイトホールディングス△アクリルスタンドアニメイト通販の購入ページはこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17387

株式会社アニメイトは、「ホロライブ」所属VTuberの百鬼あやめさん、癒月ちょこさん、角巻わためさん、ラプラス・ダークネスさんの描き起こしイラストを使用した新商品を、2025年2月1日から販売いたします。

「ホロライブ」とは、YouTubeで約8,000万人以上のファンがいるVTuber事務所「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ。その所属メンバーであり今回新商品に登場する百鬼あやめさん、癒月ちょこさん、角巻わためさん、ラプラス・ダークネスさんは、4人全員がYouTubeチャンネル登録者数100万人を超える大人気VTuberです。

この4人が、節分にちなんだ和風の衣装に身を包む描き起こしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」「たたみ風コースター」などの新商品が多数発売！

また、全国アニメイト・アニメイト通販で2月1日から開催する【ホロライブ 節分フェア～笑う"角"には福来る～】では、期間中、「ホロライブ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金3,000円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金全額必須）1冊毎、もしくはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金3,000円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「おにのおめん（全4種）」を1枚プレゼントいたします。

さらに、スタンディパネルの展示などを行うオンリーショップや、コラボドリンクが楽しめるGratteコラボも実施いたしますので、こちらも合わせてチェックしてみてください！

■商品情報

アクリルスタンド

発売日：2025年2月1日

価格：各1,980円（税込）

種類：4種（百鬼あやめ／癒月ちょこ／角巻わため／ラプラス・ダークネス）

△アクリルスタンド

キャラバッジコレクション

発売日：2025年2月1日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（8パック入り）3,520円（税込）

種類：全8種

△キャラバッジコレクション

クリアブロマイドコレクション

発売日：2025年2月1日

価格：1パック220円（税込）

1BOX（12パック入り）2,640円（税込）

種類：全12種＋レア4種

△クリアブロマイドコレクション△クリアブロマイドコレクション レア

たたみ風コースター

発売日：2025年2月1日

価格：各880円（税込）

種類：4種（百鬼あやめ／癒月ちょこ／角巻わため／ラプラス・ダークネス）

△たたみ風コースター

ぺたコレクション

発売日：2025年2月1日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（8パック入り）3,520円（税込）

種類：全16種

△ぺたコレクション

この他にも、多数のグッズが発売！

■フェア情報

ホロライブ 節分フェア～笑う"角"には福来る～

開催期間：2025年2月1日～2月23日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、「ホロライブ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金3,000円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金全額必須）1冊毎、もしくはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金3,000円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「おにのおめん（全4種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：おにのおめん（全4種）

※特典はお選びいただけません。

※今回のフェア対象は「ホロライブ」関連になります。「ホロスターズ」は対象外となります。

△特典：おにのおめん（全4種）

■関連施策情報

ホロライブ 節分オンリーショップ～笑う"角"には福来る～

開催期間：2025年2月1日～2月16日

開催場所：アニメイト横浜ビブレ、仙台

開催内容：スタンディパネル展示、他

ホロライブ 節分フェア～笑う"角"には福来る～ 開催記念 Gratte

開催期間：2025年2月1日～2月23日

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山

＜クッキー出張販売店＞アニメイト札幌、福岡パルコ、POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋

※POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋はグラッテの販売も行います。

※クッキー出張販売店では、クッキーがなくなり次第終了となる場合がございます。

メニュー：

＜グラッテ（絵柄全4種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全4種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

有償特典：アクリルコースター（全4種）

有償特典はメニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典を複数お渡しの際、同じ絵柄が出る場合がございますのであらかじめご了承ください。

△グラッテ＆アイシングクッキー絵柄△有償特典：アクリルコースター

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) 2016 COVER Corp.

■関連URL

『ホロライブ』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17387)

ホロライブ 節分フェア～笑う"角"には福来る～(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112531)

ホロライブ 節分オンリーショップ～笑う"角"には福来る～(https://www.animate.co.jp/onlyshop/17312/)

ホロライブ 節分フェア～笑う"角"には福来る～ 開催記念 Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/16567/)

『ホロライブ』公式サイト(https://hololive.hololivepro.com/)