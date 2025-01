当社完全子会社WHDC アクロディア株式会社、保護猫応援プロジェクト「笑にゃん日和」にてサービスサイト、及び、公式 X アカウントを開設～保護猫たちの日常から里親との出会いまで、心温まる情報を発信～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「ワイハウ社」とい う)の 100%子会社である WHDC アクロディア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:窪田圭一)は、保護猫応援プロジェクト「笑にゃん日和」にてサービスサイト、及び、公式 X(旧 Twitter)アカウントを開設いたしました。

サービスサイト、公式アカウント概要

- サイト URLhttps://hogoneko.acrodea.co.jp/アカウント名:笑にゃん日和(@niconyanbiyori)開設日:2025 年 1 月 15 日 URL:https://x.com/niconyanbiyori発信内容

・保護猫たちの日常を切り取った写真・動画

・『au Short』で配信中の動画コンテンツ紹介

・シェルターでの保護猫たちの成長記録

・新しい家族との出会いの様子

・保護猫譲渡会などのイベント情報

・支援活動の報告

代表取締役社長 窪田圭一 氏のコメント

「保護猫活動への理解と支援の輪を広げるため、日々の出来事やイベント情報など、よりタイムリーな情報発信を心がけてまいります。保護猫たちの魅力を多くの方々に知っていただく機会を創出していきたいと考えています。」

【保護猫活動団体】

団体名:一般社団法人 笑(ニコ)にゃんこ王国所在地:埼玉県秩父市下吉田 3848-1

設立:2017 年 6 月 6 日

URL:https://www.nico-nyanko.org/

【WHDC アクロディア株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町 22 第3山田ビル

設立:2023 年 6 月 30 日

代表者:代表取締役社長 窪田圭一

URL:https://acrodea.co.jp

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町 22 第3山田ビル

設立:2004 年 7 月上場:2006 年 10 月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、傘下企業の経営・管理

URL:https://twhdc.co.jp