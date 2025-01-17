AnimeJapan主催「アニメ化してほしいマンガランキング2025」に、かわいいだけじゃないホラー百合コメ！話題の『見えてますよ！ 愛沢さん』がノミネート！棘尾どろしー先生による記念イラストも大公開
株式会社キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）が発行するヴァルキリーコミックス『見えてますよ！ 愛沢さん』（棘尾どろしー）がAnimeJapan「アニメ化してほしいマンガランキング2025」にノミネートされました。
出典元：https://x.com/animejapan_aj/status/1879468568988803207
・作品ノミネートを記念して特別イラストも公開中！
出典元：https://x.com/loveodoro/status/1879486537190211785
▼特設ページ▼
https://www.anime-japan.jp/activities/ajranking/(https://www.anime-japan.jp/activities/ajranking/)
■投票方法■
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■投票期間■
2025/1/15(水)19:00～2025/2/12(水)23:59まで
■結果発表＆授賞式■
3月中旬予定
『見えてますよ！ 愛沢さん』 著者：棘尾どろしー
https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/(https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/)（試し読みも可能です！）
昔から幽霊が見えることに悩まされていたみちは、なるべく関わらないよう見えないフリを続けていた。
しかし、そんな彼女でも無視できない幽霊が最近出てきた。
それは大人気アイドルグループ「De:LPhinus」の元メンバー、愛沢ほなみ。
クラスメイトでもあった彼女は、未練から教室に出るようになったのだ。
相手が誰であれ、幽霊である以上関わらない。
そう決意するみちではあるが、ほなみの幼稚で破天荒な行動と熱烈なファンサービス（？）に気付けば目で追っていて……。
単行本1～3巻好評発売中！
【CV：鬼頭明里】TV-CM動画や1話、2話＆3話がまるごと読めるボイスコミック動画も公開中
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QgbFejz8mWo ]
https://www.youtube.com/watch?v=QgbFejz8mWo(https://www.youtube.com/watch?v=QgbFejz8mWo)
【キャスト】黒鳥みち：鬼頭明里
ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』1話
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wWRVqbi5OkY ]
https://www.youtube.com/watch?v=wWRVqbi5OkY(https://www.youtube.com/watch?v=wWRVqbi5OkY)
ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』2話＆3話
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=67kyxxrgkL8 ]
https://www.youtube.com/watch?v=67kyxxrgkL8(https://www.youtube.com/watch?v=67kyxxrgkL8)
ヴァルキリーコミックス『見えてますよ！ 愛沢さん』
(C)Odoroo Dolothy(C)SANKYO／キルタイムコミュニケーション
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