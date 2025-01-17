あみやき亭もうすぐ30周年！5店舗限定で対象商品『30％増量フェア』を開催します！
■30％増量フェア！(5店舗限定)
おかげさまで『あみやき亭』はもうすぐ30周年を迎えます！
もうすぐ30周年ということで、対象商品30％増量フェアを桑名大山田店・桑名江場店・弥富店・一宮朝日店・一宮開明店の5店舗限定で開催いたします！
1月20日(月)～2月23日(日)5週間週替わりで対象商品変わります。
【該当店舗とご予約はこちらから】
・桑名大山田店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a052
・桑名江場店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a072
・弥富店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a048
・一宮朝日店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a070
・一宮開明店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a061
・牛上塩タン 890円(税込979円)
牛上塩タン
〈牛上塩タン30％増量期間〉
1週目：1月20日(月)～1月26日(日)
3週目：2月3日(月)～2月9日(日)
・黒毛和牛ブリスケ＆和牛一頭買い 熟成厚切りモモ
黒毛和牛ブリスケ 748円
和牛一頭買い 熟成厚切りモモ 748円
〈黒毛和牛ブリスケ＆和牛一頭買い熟成厚切りモモ30％増量期間〉
2週目：1月27日(月)～2月2日(日)
4週目：2月10日(月)～2月16日(日)
5週目2月17日(月)～2月23日(日)は3品全て30％増量！！
■店舗限定イベントについて
あみやき亭では、肉の専門店ならではのイベントをチェーン店の枠にとらわれず
今後も、お得な「店舗限定イベント」として、積極的に開催して参ります。
イベント情報は、ホームページ・アプリ・x（旧Twitter）・Instagram等にて随時配信致します。
全店イベントだけでなく、お得な「店舗限定イベント情報」をお見逃しなく！
アプリのダウンロードはこちらから！
〈App Store〉
https://itunes.apple.com/jp/app/id6444755825?mt=8
〈Google play〉
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.amiyakitei_group.amiyakitei
〈Instagram〉
https://www.instagram.com/amiyaki_official/
〈X(旧Twitter)〉
https://twitter.com/AmiyakiOfficial
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山