あみやき亭もうすぐ30周年！5店舗限定で対象商品『30％増量フェア』を開催します！

■30％増量フェア！(5店舗限定)

株式会社あみやき亭

おかげさまで『あみやき亭』はもうすぐ30周年を迎えます！

もうすぐ30周年ということで、対象商品30％増量フェアを桑名大山田店・桑名江場店・弥富店・一宮朝日店・一宮開明店の5店舗限定で開催いたします！

1月20日(月)～2月23日(日)5週間週替わりで対象商品変わります。

【該当店舗とご予約はこちらから】

・桑名大山田店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a052

・桑名江場店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a072

・弥富店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a048

・一宮朝日店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a070

・一宮開明店：https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a061

・牛上塩タン 890円(税込979円)牛上塩タン

〈牛上塩タン30％増量期間〉

1週目：1月20日(月)～1月26日(日)

3週目：2月3日(月)～2月9日(日)

・黒毛和牛ブリスケ＆和牛一頭買い 熟成厚切りモモ黒毛和牛ブリスケ 748円和牛一頭買い 熟成厚切りモモ 748円

〈黒毛和牛ブリスケ＆和牛一頭買い熟成厚切りモモ30％増量期間〉

2週目：1月27日(月)～2月2日(日)

4週目：2月10日(月)～2月16日(日)

5週目2月17日(月)～2月23日(日)は3品全て30％増量！！

■店舗限定イベントについて

あみやき亭では、肉の専門店ならではのイベントをチェーン店の枠にとらわれず

今後も、お得な「店舗限定イベント」として、積極的に開催して参ります。

イベント情報は、ホームページ・アプリ・x（旧Twitter）・Instagram等にて随時配信致します。

全店イベントだけでなく、お得な「店舗限定イベント情報」をお見逃しなく！

アプリのダウンロードはこちらから！

〈App Store〉

https://itunes.apple.com/jp/app/id6444755825?mt=8

〈Google play〉

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.amiyakitei_group.amiyakitei

〈Instagram〉

https://www.instagram.com/amiyaki_official/

〈X(旧Twitter)〉

https://twitter.com/AmiyakiOfficial

株式会社あみやき亭について

会社名：株式会社あみやき亭

所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8

代表取締役社長：宮崎 卓也

設立：1995年6月22日

URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html

ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山