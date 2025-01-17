【楽天イーグルス】2025シーズンスローガンに関して

写真拡大 (全3枚)

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、


2025シーズンスローガンを「キ！」に決定しましたので、お知らせいたします。　





東北楽天ゴールデンイーグルスは、基本を大事に、気合を入れて、東北に歓喜を！という想いを込めて2025シーズンスローガンを「キ！」に決定いたしました。



基本の「キ」


気合の「キ」


歓喜の「キ」



各選手・ファンの皆さまの、本気、勇気、輝き、希望、期待、「キ」が付く様々な言葉を重ね合わせることで、楽天イーグルスの優勝への鍵、KEY（キー）に繋げてまいります。


2025シーズンも楽天イーグルスへの応援をよろしくお願いいたします。






【参考】これまでのシーズンスローガン


2024年『いただき！』


2023年『鷲が掴む！』


2022年『譲らない！』


2021年『一魂（いっこん）日本一の東北へ』


2020年『NOW or NEVER いまこそ 日本一の東北へ』


2019年『RESTART! 日本一の東北へ』


2018年『日本一の東北へ』


2017年『Smart & Spirit 2017 東北・夢・再び』


2016年『Smart & Spirit 2016 夢と感動』


2015年『Smart & Spirit 2015 一致団結』


2014年『Smart & Spirit 2014 HEAT UP!!』


2013年『Smart & Spirit 2013 HEAT!』


2012年『Smart & Spirit 2012 ともに、前へ。』


2011年『Smart & Spirit 2011 真っすぐ』


2010年『Smart & Spirit 2010 Eagle Fire！』


2009年『Smart & Spirit 2009 「氣」～越えろ！～』


2008年『Smart & Spirit 2008 考えて野球せぃ！』


2007年『Think Hard,Win More.～考えろ。そして勝利を掴め！』


2006年『「無形の力」を養おう！』


2005年『Creative Baseball～東北から～』



■提供素材


https://rak.box.com/s/8ghsr4wp18jomdolh2rigdhokuymhbpa


※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします