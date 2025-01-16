特別セール開催！人気のトートバッグや巾着・ポーチが最大14%オフ｜オリジナルグッズ制作の「ほしい！ノベルティ」

株式会社イディアス

株式会社イディアス（東京都武蔵野市吉祥寺、代表取締役：大久保 伸）が運営するノベルティ製作のECサイト「ほしい！ノベルティ」にて、人気アイテムを特別価格でご提供する「期間限定セール」を開催中です。

企業の販促品から個人向けの記念品まで、幅広いシーンで活躍するトートバッグや巾着・ポーチをお得に手に入れるチャンス！ぜひこの機会にご覧ください。

特別価格で人気商品を手に入れるチャンス！

「ほしい！ノベルティ」の人気商品が今だけ最大14%オフでご購入いただけます。

実用性とデザイン性を兼ね備えた商品ラインナップから、おすすめ商品をピックアップしました。

■おすすめ人気商品

【メーカー累計販売数 126万個突破】

商品名 A4コットンバッグ（ナチュラル）

通常価格 96円(税込)→特別価格 93円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-0752(https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-0752)

【気軽に持てる定番ランチバッグ】

商品名 キャンバスデイリートート（S）（ナチュラル）

通常価格 209円(税込)→特別価格 178円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-0749(https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-0749)

【創業以来最安値で提供！】

商品名 厚手コットンA4フラットトート（ナチュラル）

通常価格 102円(税込)→特別価格 77円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-1011(https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-1011)

【高品質ジュートもこの値段！】

商品名 ジュートスクエアトート(M) ナチュラルベージュ

通常価格 286円(税込)→特別価格 268円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-1005(https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-1005)

【エコで激安！大容量巾着】

商品名 オーガニックコットン巾着(L) （ナチュラル）

通常価格 198円(税込)→特別価格 167円(税込)

URLhttps://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-1285(https://www.shop-stationery.com/SHOP/TR-1285)

■対象期間：2024年12月24日以降のご注文分 ～ 2025年3月31日（月）までの納品分

※上記期間外のご納品分につきましては対象外となります。

■開催場所：公式ECサイト「ほしい！ノベルティ」期間限定特別セールページ

https://www.shop-stationery.com/user_data/free/cp/2025bag.html(https://www.shop-stationery.com/user_data/free/cp/2025bag.html)

お得なこの機会にぜひご利用ください。

「ほしい！ノベルティ」について

「ほしい！ノベルティ」は、ノベルティ・記念品・販促品・同人グッズなど、オリジナルの名入れグッズの印刷ができる専門サイトです。ノベルティとは一般的に企業名・ブランド名・店名などを印刷し宣伝目的として無料配布される記念品のことで、「ほしい！ノベルティ」ではスタッフが厳選した人気商品と高い印刷技術でよりクオリティの高い名入れノベルティをご提供します。

個人でも法人でも製作OK ！小ロットから印刷可能で、商品ページから自動見積もできます。ノベルティ・記念品の制作が初めての方でも、専門スタッフが最後までサポート致しますのでご安心ください。驚きと感動のノベルティ・記念品の制作は「ほしい！ノベルティ」にお任せ！

会社概要

社名 ：株式会社イディアス

代表者：代表取締役 大久保 伸

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-1 三井吉祥寺ビル4F

営業時間：10:00 - 18:00（祝土日を除く）

設立 ：2010年5月

URL ：ノベルティ製作のECサイト「ほしい！ノベルティ」https://www.shop-stationery.com(https://www.shop-stationery.com)

株式会社イディアス コーポレートサイト https://ideas-s.jp/

事業内容：ノベルティ製作・販売