南雲暁彦 写真展「Tokyo Moonscapes 東京恋図」開催 - 新製品「ライカSL3-S」による撮りおろし作品を展示
ライカカメラジャパン株式会社
@ Akihiko Nagumo
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Leica Camera Japan
@ Akihiko Nagumo
ライカギャラリー表参道では、写真家 南雲暁彦による写真展「Tokyo Moonscapes 東京恋図」を開催します。本展では、コマーシャルフォトや映像制作を中心に幅広く活躍する同氏が新製品「ライカSL3-S」で撮りおろした作品15点を展示します。
@ Akihiko Nagumo
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写真展「Tokyo Moonscapes 東京恋図」
期間：2025年1月18日(土) - 4月20日(日)
会場：ライカギャラリー表参道 (ライカ表参道店2F)
定休日や詳細はこちら：
https://bit.ly/AN_LGO
ライカストアにて新製品「ライカSL3-S」実機を展示
ライカストアでは、プロフェッショナル仕様のフルサイズミラーレスカメラ、ライカSLシステムの最新機種「ライカSL3-S」の実機を1月18日(土)より展示します。
ぜひこの機会にお近くのライカストアへお立ち寄りいただき、話題の新製品をいち早く店頭にてご体感ください。
ライカストア一覧はこちら：
https://bit.ly/Leica-stores
「ライカSL3-S」製品ページ
https://bit.ly/LeicaSL3-S
Leica Camera Japan
https://leica-camera.com