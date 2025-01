「CAPCOM HOLIDAY SALE」開催中！　名作アクション「デビル メイ クライ」シリーズと『Capcom Arcade Stadium』追加タイトルをラインアップに追加してアップデート！

株式会社カプコン

現在開催中の「CAPCOM HOLIDAY SALE」がアップデート!

悪魔と人間のハーフである主人公ダンテのスタイリッシュアクションが爽快な「デビル メイ クライ」シリーズの各作がPlayStation(TM)Storeとニンテンドーeショップのセールラインアップに追加! さらに、アクション/シューティング/パズル/対戦格闘など豊富なジャンルで、アーケードの興奮をそのままにシンプルで歯ごたえのあるタイトルが揃う『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルが、全作50%OFFのお買い得価格でセール中!

やり応えのある名作の数々をお得にゲットして、珠玉のアクションゲームを思う存分堪能しよう!

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■PlayStation(TM)Store

2025年1月29日(水)23:59まで

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:974円(税込)

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4,063円(税込)

セール価格【64%OFF!!】:1,462円(税込)

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル』(ゲーム本編)

通常価格:6,101円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:1,952円(税込)

■ニンテンドーeショップ

2025年1月30日(木)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_6

Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:990円(税込)

Nintendo Switch『デビル メイ クライ 2』(ゲーム本編)

通常価格:2,027円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:990円(税込)

Nintendo Switch『デビル メイ クライ』(ゲーム本編)

通常価格:2,027円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:990円(税込)

★『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルが全品50%OFF!

※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編(無料)が必要です。

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2025年1月29日(水)23:59まで

通常価格:各200円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:各100円(税込)

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月30日(木)23:59まで

通常価格:各200円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:各100円(税込)

(追加タイトル)

ファイナルファイト天地を喰らうII - 赤壁の戦い -大魔界村ストリートファイターII - The World WarriorスーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -パワードギア - STRATEGIC VARIANT ARMOR EQUIPMENT -19XX - The War Against Destiny -戦場の狼ストライダー飛竜プロギアの嵐

ほかにも、様々なジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん!(全31タイトル)

各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM HOLIDAY SALE」特設ページでチェック!

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale12-2vju3/ja-jp/





