【受賞者発表/記念シンポジウム】2/22（土） 第9回 JLPP翻訳コンクール授賞式および記念シンポジウム 京都開催のお知らせ
特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）とJLPP事務局は、文化庁からの委託を受け、「令和6年度活字文化のグローバル発信・普及事業」の一環として、JLPP翻訳コンクールを実施しています。
この度、第9回JLPP翻訳コンクールの受賞者が決定し、授賞式および記念シンポジウム「BUNGAKU DAYS 2025 SPRING」を、初めて京都で開催する運びとなりましたことをお知らせいたします。
シンポジウムのパネリストとして、作家の井戸川射子氏のほか、米出版社HarperVia編集者のAlexa Frank氏、第9回審査委員で日本文学翻訳家のEduard Klopfenstein氏、Polly Barton氏らが来日し、登壇します。日本の文学作品の翻訳、翻訳家育成に係るテーマや、第9回から新設された古典文学の翻訳についても対談を行います。
日本文学の翻訳家や研究者をはじめ、海外出版社編集者、作家、コンクール受賞者が一堂に会する貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。
第9回 JLPP翻訳コンクール 受賞者 *敬称略、（ ）内は国籍
現代文学部門：英語
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103029/table/31_1_5acb0f115769bb47cea87ee9d73d7454.jpg ]
現代文学部門：ドイツ語
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103029/table/31_2_f0a379070604e0668db544d080ec9ec2.jpg ]
古典文学部門：英語 *第9回から新設
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103029/table/31_3_ee46464adad141cf8aba5075ecd54462.jpg ]
JLPP翻訳コンクール公式サイト :
https://www.jlpp.go.jp/competition9/
受賞者の翻訳作品および審査委員講評はこちらでご確認ください
授賞式／記念シンポジウム「BUNGAKU DAYS 2025 SPRING」開催概要
日 時： 2025年2月22日（土）13:00～16:10（開場：12:00）*16:20-17:20 関係者交流会開催
会 場： 国立京都国際会館 Room D（京都府京都市左京区岩倉大鷺町422）
icckyoto.or.jp/access/getting_here/(https://www.icckyoto.or.jp/access/getting_here/)
定 員： 120名（入場無料）
申 込： 参加ご希望の方は以下のボタンより申込フォームにご記入のうえお申し込みください。
※2月21日（金）締切
お申し込みはこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6e1lz2zHjCiX69rHIeIjCbWDtCHB_vZb-8OzcyHxET8FCzg/viewform
プログラム
13:00～13:40 第9回JLPP翻訳コンクール授賞式
13:50～16:10 第9回JLPP翻訳コンクール記念シンポジウム
・13:50～14:30 セッション１.「翻訳と創作ー詩と小説、及び「二人称」の翻訳」
井戸川射子 （作家）
Polly Barton（日本文学翻訳家）
モデレーター： 由尾 瞳（早稲田大学教授、文芸翻訳家）
・14:40～15:20 セッション２.「海外における日本文学の翻訳事情と新人翻訳家育成支援のあり方」
Eduard Klopfenstein（日本文学翻訳家、チューリヒ大学日本学名誉教授）
Polly Barton（日本文学翻訳家）
Alexa Frank（Associate Editor, HarperVia）
・15:30～16:10 セッション３.「古典の翻訳ー受賞作品にみる古典翻訳の可能性」
Janine Beichman （日本文学研究者、翻訳家、大東文化大学名誉教授）
Peter MacMillan（翻訳家、詩人）
Meredith McKinney（日本文学翻訳家）
森山 恵（詩人、翻訳家）
16:20～17:20 交流会 （関係者のみ）
詳細はこちら :
https://www.jlpp.go.jp/bungakudays2025_s/
BUNGAKU DAYS SPRING 2025公式サイト
※各セッションは、後日BUNGAKU DAYS YouTube Channelでアーカイブ動画を公開予定です。
→youtube.com/@BUNGAKU_DAYS(https://www.youtube.com/@BUNGAKU_DAYS)
文化庁「活字文化のグローバル発信・普及事業」 vipo.or.jp/project/jppp/(https://www.vipo.or.jp/project/jppp/)
日本の多様で豊かな活字文化を海外へ発信・普及させるため、海外発信の基盤となる翻訳家の発掘・育成を行うとともに、出版社等による作品の海外展開を促進しています。また、世界の文学関係者、出版関係者等を対象に、日本の活字文化の理解をより深めるための活動を実施しています。
【お問い合わせ】
JLPP事務局
E-mail: jlpp_office@jlpp.go.jp
※お問い合わせは、件名に「JLPP翻訳コンクール」または「BUNGAKU DAYS 2025」とご明記ください。