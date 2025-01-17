大人気パチスロ機「パチスロ甲鉄城のカバネリ」スマートフォン向けアプリ販売開始
株式会社サミーネットワークス
株式会社サミーネットワークスは、2025年1月17日（金）より、サミー株式会社のパチスロ機「パチスロ甲鉄城のカバネリ」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。
大人気パチスロ機「パチスロ甲鉄城のカバネリ」がスマートフォン向けアプリになって登場！
ST「KABANERI OF THE IRON FORTRESS」中にボーナスを引けばST再セット！？エンディングを目指してループさせよう！
演出も音楽も、実機を忠実に再現したスマートフォン向けアプリ「パチスロ甲鉄城のカバネリ」を思う存分お楽しみください！
■アプリ概要
・名称：パチスロ甲鉄城のカバネリ
・配信開始日：2025年1月17日（金）
・価格：2,980円（税込）
・配信サイト
┗AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6739317717
┗Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.googleplay.cp0001
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