西日本製造技術イノベーション2025　早期申込割引特典の締切迫る！

公益財団法人北九州観光コンベンション協会

＜西日本製造技術イノベーション2025とは＞

『西日本製造技術イノベーション2025』とは、福岡県北九州市小倉北区の西日本総合展示場で2025年7月2日(水)～4日(金)の3日間にわたり開催される製造現場向けの展示会です。

北九州を中心とした九州・中国地方の企業の製造現場において求められている最先端技術の導入や

地元産業の転換への対応、人材不足、カーボンニュートラルの実現等の様々な課題を解決し、地域企業の活性化を図る目的で開催します。

前回開催時の様子

＜出展申込方法＞

出展申込方法：公式HPの「出展申込はこちら」よりお申し込みください。

西日本製造技術イノベーション：https://innov-w.solution-expo.jp/

出展申込期間：2025年3月21日(金)まで ※満小間になり次第受付終了となります。

早期申込割引特典：2025年1月31日(金)までに出展申込完了された方限定の出展料が割引となる特典

をご用意しております！

出展をご検討の方に向けた「出展検討のための説明会」を開催中です！

出展資料請求も可能ですので、ご希望の方は上記の公式HPよりご請求ください。

＜出展プラン＞※全て税込価格

１.屋内標準小間253,000円/1小間

２.屋内スペース小間227,700円/1小間(4小間以上から申込可能)

３.特別規格ブース165,000円/1小間

【早期申込割引特典適用時】※全て税込価格

１.屋内標準小間231,000円/1小間

２.屋内スペース小間207,900円/1小間(4小間以上から申込可能)

３.特別規格ブース154,000円/1小間

※出展オプションの企業バナー広告55,000円/社が無料になります！

＜開催概要＞

西日本製造技術イノベーション2025

公式HP ： https://innov-w.solution-expo.jp/



会 期 ：2025年7月2日（水）～7月4日（金）3日間

時 間 ：10時～17時

会 場 ：西日本総合展示場 （〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

入場目標：20,000人(予定・同時開催展含む)

入場料 ：無料（要来場登録）

課題解決EXPO2025構成展示会

西日本製造技術イノベーション2025

西日本DX推進フェア2025

ロボット産業マッチングフェア北九州2025

エコテクノ2025～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～

中小企業テクノフェア in九州2025

ベンチャー・メッセ2025

ふくおか未来ものづくり技術振興展

2025年度商談会「製造技術マッチングフェア」

■お問い合わせ先

課題解決EXPO事務局 (公財)北九州観光コンベンション協会

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1

TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845

E-mail：exhibition@hello-kitakyushu.or.jp