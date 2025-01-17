株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート(本社:東京都千代田区、代表取締役:藤田進一)は、不動産アセットマネジメント事業への参入を目的とした「株式会社ムゲンアセットマネジメント」を2025年1月１７日に設立しました。

当社グループが持つ買取再販事業を中心としたバリューアップのノウハウと不動産金融ビジネスの知見を融合することで、不動産事業全体の拡大を推進します。また、不動産流動化を通じて、投資家のニーズにマッチした商品を提供することで、オルタナティブ投資の利益の極大化に貢献します。加えて今後数年間で段階的に私募ファンドを組成し運用残高の拡大を目指します。

【会社の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/32_1_996741c389e1d7b61306eaff96c1f02e.jpg ]

株主さま、報道関係者さまのお問合せ先

株式会社ムゲンエステート 経営企画部 広報担当

TEL：03-6665-0581（代） e-mail： ir@mugen-estate.co.jp

株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）