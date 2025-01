動画生成AIツール「Sora」を活用したAI絵本「Attention is all you need.注意が全て」をポポキッズで配信中！

株式会社アイフリーク モバイル

株式会社アイフリークモバイル(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:吉田 邦臣、以下 当社)は、当社が運営する、チャンネル登録者数12万人の子ども向けYouTubeチャンネル「Popo Kids(ポポキッズ)」において、人気絵本シリーズ「コークのITリテラシー絵本シリーズ」(編集:森のえほん館編集部)の第52作目「Attention is all you need.注意が全て(LLM、トランスフォーマー)」を、OpenAI社が提供する動画生成AIツール「Sora」を活用したデジタル絵本動画として、2024年12月26日(木)に配信開始したことをお知らせいたします。

■絵本情報

・作品名:「Attention is all you need.注意が全て(LLM、トランスフォーマー)」

・URL :https://youtu.be/1dIRrb0cwRc

本作はLLM(大規模言語モデル)、ChatGPTなどの対話型AIのベースとなった技術であるトランスフォーマーをテーマにしたコークのITリテラシー絵本シリーズ第52作目である「Attention is all you need.注意が全て」を、動画生成AIツール「Sora」を用いてリメイクしたものです。物語は、国際デーの1つである「国際識字デー」(9月8日)をテーマに、トランスフォーマーという革新的なモデルが、従来の手法を超えた効率的な情報処理を可能にし、自然言語処理の分野を大きく進化させたことを伝えるストーリーです。「Sora」を使用することで、オリジナル作品のイラストに躍動感やエフェクトを加え、従来の映像技術では難しかった表現も可能にし、視聴者に新しい映像表現を届けることができる点が魅力です。

なお、「Sora」やそのほかのAIツールを使用したデジタル絵本動画も、今後順次配信予定となっております。

本作を含む「コークのITリテラシー絵本シリーズ」は、スマートフォンやIT技術が身近にある現代において、幼少期よりITリテラシーをわかりやすいストーリーにのせて普及させるため制作されました。子どもたちにデジタル技術の基礎やデジタル技術が社会に貢献していく可能性を楽しく学んでもらうことを目的としています。これにより、子どもたちが未来のテクノロジーをより理解し、活用できるようになることを期待しています。本作では子どもたちがさらに楽しく学習できるよう、画像生成AIという最新の技術を取り入れ、新たな教育体験を提供することを目指しています。

■「コークのITリテラシー絵本シリーズ」に対する当社及び原作者の想い

本シリーズの原作者である永田浩一氏は、200社以上のIT企業の立ち上げを行い、最大5,000名体制の組織において、長らくITの最先端技術に取り組める環境をエンジニアに提供し続けております。これらの経験によって培われた知見から、子ども達がITを活用し、より良い未来を創っていく将来を思い描いております。

他方、当社はデジタルコンテンツを扱う事業者として、当社のクリエイター支援サイト「CREPOS(クリポス)」に登録いただいている1万人以上のクリエイターのみなさまと共に、常にコンテンツの中に革新的なアプローチを取り入れることをミッションとしており、AIやXR技術などの新しいテクノロジーを活用し、次世代のクリエイティブコンテンツを創造し続けております。

そんな当社と永田氏の想いが共感し、ストーリーに命を吹き込み、形にするために、編集という形で、永田氏と共に「コークのITリテラシー絵本シリーズ」を制作・配信してまいりました。第1作目の「おしたら おしまい」をはじめとして、永田氏の創造力と当社クリエイターの色鮮やかで魅力的なイラストが融合した絵本が、現在までに50作品以上誕生しております。

▶各作品の情報はシリーズ特設ページをご覧ください。

https://ehonkan.jp/itliteracyehon/

これからもAIツールを活用した絵本動画の配信を予定しておりますので、ぜひご期待ください。

◆YouTubeチャンネル「Popo Kids (ポポキッズ)」とは

2018年1月よりサービスを開始した、チャンネル登録者数は12万人以上(2024年12月現在)の子ども向けYouTubeチャンネルです。当社の提供する、700冊以上のデジタル絵本を定額で楽しむことができるスマートフォン向けアプリ「森のえほん館」内で提供されている絵本コンテンツを再編集した絵本動画に加え、日本の昔話や世界の童話など、約500作品以上の絵本動画を配信しています。

○YouTubeチャンネル「ポポキッズ(Popo Kids)」

https://www.youtube.com/channel/UCFqfJ43vR3lcF2PGZfN25qQ

■絵本アプリ「森のえほん館」

700冊以上が定額で読み放題の、読み聞かせに特化した絵本アプリです。

世界の童話・日本の昔話や、リズム絵本・しつけ絵本といったオリジナル作品、さらには英語絵本など、豊富なジャンルの絵本を多数収録しています。2013年3月よりサービスを開始し、絵本はこれまでに累計4,000万回以上読まれています。

URL:https://ehonkan.jp

対象年齢:6か月~6歳

▼アプリダウンロード

iOS版:https://apps.apple.com/jp/app/id605346659

月額480円(初回7日間無料)

Android版:https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.kidsstar.app.PictShandyGaff

月額480円(初回10日間無料)

企業・団体様のニーズに対応し、絵本の製作やライセンス提供も承っております。

過去事例など、詳細はこちらから:https://ehonkan.jp/business/

【株式会社アイフリークモバイル 会社概要】

会社名 株式会社アイフリークモバイル

(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード:3845)

代表者 代表取締役社長 吉田 邦臣 (よしだ くにおみ)

設立 2000年6月

本社 東京都新宿区新宿二丁目1番11号 御苑スカイビル10階

事業内容 コミュニケーションコンテンツ事業、ファミリーコンテンツ事業

DX事業、IP事業

URL https://www.i-freek.co.jp/ (コーポレートサイト)

※各社の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。