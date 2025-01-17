株式会社山陰合同銀行、ハッカズークが提供する『Official-Alumni.com』を用いてアルムナイ（退職者）との関係構築を開始

株式会社ハッカズーク

株式会社ハッカズーク（本社：東京都、代表取締役CEO：鈴木仁志「以下ハッカズーク」）が提供するアルムナイ（退職者）専門サービス『Official-Alumni.com』を用いて、株式会社山陰合同銀行（取締役頭取 山崎 徹 、「以下 山陰合同銀行」）がアルムナイネットワークを構築しますので、お知らせします。

・背景

山陰合同銀行では多様な人材が一人ひとりの能力を最大限発揮できる組織の実現に向け、人的資本への取り組みを強化しています。こうした中、アルムナイも退職後に得た知識や経験を活かして山陰合同銀行で価値を創造できる重要な人的資本と捉え、中長期的に良好な関係を築くために本ネットワークを構築しました。

アルムナイ同士やアルムナイと山陰合同銀行との交流の場を提供し、山陰合同銀行の取り組みや採用情報を発信することで、再雇用や協業等の機会を創出していきます。



【ごうぎんアルムナイ・ネットワークの登録はこちら】

https://app.official-alumni.com/register/gogin

※過去、山陰合同銀行に所属していた方専用のネットワークです。

・山陰合同銀行会社概要

会社名：株式会社山陰合同銀行

代表者：取締役頭取 山崎 徹

本社：島根県松江市魚町10番地

設立：1941年7月1日

ウェブサイト：https://www.gogin.co.jp/





・『Official-Alumni.com』の概要

ハッカズークが提供する『Official-Alumni.com』は、シェアNo.1(*)のアルムナイ専門サービスです。企業とアルムナイ、アルムナイ同士が繋がることができるクラウドサービスとともに、豊富な知見を基にしたコンサルティング及び運用支援を提供しています。アルムナイ採用やビジネス協業、離職率改善など、さまざまな価値を生み出します。

（導入企業例：トヨタ自動車株式会社、三菱商事株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ニトリホールディングスなど）



【サービスURL】https://official-alumni.com/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年6月期 企業向けアルムナイ専門サービス競合調査によるもの

・ハッカズーク 会社概要

会社名：株式会社ハッカズーク（英語名：Hackazouk Inc.）

代表者：代表取締役CEO 鈴木 仁志

所在地：東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル5階

設立：2017年7月





事業内容

・『Official-Alumni.com』の企画・開発・販売・運営

・『アルムナビ』の企画・開発・運営

・人事・採用・アルムナイに関するコンサルティング

ウェブサイト：https://hackazouk.com/

サービスページ：https://official-alumni.com/

アルムナビ：https://alumnavi.com/

問い合わせ先：contact@official-alumni.com