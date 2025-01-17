【販売催事】総合リユース業の株式会社タイムレス「リユースブランド商品 販売会」をスズラン百貨店前橋店にて3日間限定開催
■催事会場：スズラン百貨店前橋店 〒371-8556 群馬県前橋市千代田町2-12-3 本館南2階 宝飾サロン
■開店期間：2025年1月24日（金）～1月26日（日）
■営業時間：10：00～19：00
総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、この度、リユースブランド商品 販売会をスズラン百貨店前橋店にて2025年1月24日（金）～1月26日（日）の3日間限定で開催いたします。
目玉商品として、バッグではCHANEL パリビアリッツ GMが165,000円（税込）、腕時計ではROLEX GMT マスターII 126710BLNRが2,900,000円（税込）、リングではBOUCHERON キャトルクラシックが207,000円（税込）で販売いたします。他にも様々なブランド商品をお買い得価格で販売いたします。この機会にぜひ、運命のモノに出会いにお越しください！
■商品のご紹介
■概要
名称：スズラン百貨店前橋店 リユースブランド商品 販売会‐
催事会場：スズラン百貨店前橋店 〒371-8556 群馬県前橋市千代田町2-12-3 本館南2階 宝飾サロン
開店期間：2025年1月24日（金）～1月26日（日）
営業時間：10：00～19：00
アクセス：
【電車でお越しの場合】JR両毛線 前橋駅北口より徒歩15分上毛電鉄 中央前橋駅西口より徒歩5分
【バスでお越しの場合】マイバス北循環・南循環『スズラン前』バス停下車 各路線バス『本町』バス停下車
催事お問い合わせ：0120-972-798（株式会社タイムレス コールセンター直通）
販売商品：バッグ・小物、時計、ブランドジュエリー、アクセサリー 、アパレル
【株式会社タイムレス】
代表者：代表取締役社長 馬場 浩太
設立日：2009年4月1日
本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階
事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業
コーポレートサイト：https://timeless-co.com/
【株式会社タイムレス 各事業】
皆様の想いによりそうパートナー、
百貨店出店数No.1(※1)質の高い総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/
年間取引点数約27万点！日本最大級のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/
全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/
※１買取店として百貨店出店数No.1
調査日程：2024年9月
調査対象：全国50の買取店、百貨店協会に所属する全国166店の百貨店
調査機関：自社
調査結果：全34店舗の内、全国百貨店に30店舗出店