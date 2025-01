プロeスポーツチーム「REJECT」、『日本eスポーツアワード2024』にてチーム賞を含む6部門で受賞！

株式会社REJECT

株式会社REJECT(本社:東京都港区、代表取締役:甲山翔也)は、

『日本eスポーツアワード2024』にて、eスポーツチーム賞を含む6部門で受賞いたしました。

またeスポーツプレイヤー部門の受賞者の中から、その年に最も輝かしい活躍を収めた選手に贈られる賞、年間最優秀eスポーツプレイヤー賞として、「ときど」が選出されました。

表彰式は2025年1月15日(水)にパシフィコ横浜にて開催されました。

『日本eスポーツアワード』は、一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)が主催し、日本のeスポーツ界での功績を称える祭典です。表彰式では、ファン投票と審査委員会による審査を基に「年間最優秀eスポーツプレイヤー賞」が発表され、MVPも全受賞者の中から選ばれます。

REJECTはチームとして「eスポーツチーム賞」を受賞したほか、格闘ゲーム部門のときどが「年間最優秀eスポーツプレイヤー賞」「格闘ゲームプレイヤー賞」、ストリーマー部門のハイタニが「ストリーマー賞」、第五人格部門のAKaが「ノンセクションゲーム賞」、そしてストリーマー部門の天鬼ぷるるが「Vtuber賞」を受賞。さらに、PUBGM部門のReijiOcOが「審査員特別賞」を受賞し、計6部門での受賞となりました。

ファンの皆様の熱い支持と投票に、心から感謝の意を表します。今回の受賞を糧とし、REJECTは更なる成長と進化を遂げ、より多くの方々から愛され、応援していただけるチームを目指して努力を重ねてまいります。

REJECTの受賞一覧

【eスポーツプレイヤー部門】

格闘ゲームプレイヤー賞および、年間最優秀eスポーツプレイヤー賞

ときど

【実績】※2019年以前割愛

2020年

- TOPANGAチャンピオンシップ スト5CE 優勝

2021年

- ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2020 グランドファイナル スト5CE 準優勝- 第3期 TOPANGAチャンピオンシップ スト5CE 準優勝- Intel World Open 2021 Street Fighter Regional Finals Japan & South Korea スト5CE 優勝- ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021 プレシーズン大会 スト5CE 優勝

2022年

- ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021 スト5CE 優勝- 第4期 TOPANGAチャンピオンシップ スト5CE 準優勝

2023年

- TOPANGA World Championship 優勝- EVO2023 スト6 4位- 2024年- ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 スト6 優勝- ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2023 スト6 準優勝- Battle Arena Melbourne 14 スト6 優勝- CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN スト6 優勝

ノンセクションゲーム賞 Aka



【実績】

- 2020 夏季 Identity V Chanpionship 2位- 2023 IVS アジアカップ 2位- 2023 夏季 IdentityV Japan League 3位- 2024 『Call of the Abyss VII』ワールド決勝戦 2位- IdentityV Japan League Passions for V ・ 2024 Fall 最優秀演繹選手賞 ハンター部門

【ライブエンターテイメント部門】

ストリーマー賞 ハイタニ



【実績】

- ストリートファイターIII 3rd STRIKE: 闘劇準優勝、その他国内外での優勝経験。- ストリートファイターIVシリーズ: EVOや各種大会で上位入賞。- ストリートファイターV: 世界大会での活躍、LPランキング世界1位(2016年)。- ストリートファイター6: 2023年EVOで5位(参加者7,083名中)。

プロゲーマーとしての活動を経て、現在はストリーマーやコーチとしても活躍中。

若手プレイヤーの育成や大会運営にも積極的に関与。

圧倒的な実力と実績により、格闘ゲーム界で長年にわたりトップシーンを牽引。

【バーチャル部門】

VTuber賞 天鬼ぷるる

【人物】

天使と悪魔のぷるぷるえんじぇるでびる。

夢は「人を笑顔にすること」。



そのユーモアと親しみやすさで「ぷっさん」とファンから呼ばれており、eスポーツ流行語大賞3位に選ばれた配信中の「換気」など多くの話題を生み出しています。

また『ストリートファイター6』では初心者ながら同事務所REJECT所属の格ゲー5神と言われるハイタニからの指導を受け、急速に成長する姿が注目されています。

【特別賞】

審査員特別賞 ReijiOcO

【実績】

国内大会

PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE(PMJL)で複数回優勝。

- SEASON 1(2021年)優勝。- SEASON 2(2022年)Phase 2優勝。- SEASON 3(2023年)Phase 1およびPhase 2優勝。

各シーズンでMVPや最多ダメージ賞を受賞するなど、個人としても高い評価を獲得

国際大会

- PUBG MOBILE GLOBAL OPEN 2024(ブラジル開催)で優勝。日本チームとして初のシューティングゲーム世界大会制覇を達成。個人では34キルを記録し、出場選手中1位に輝く。- PUBG MOBILE WORLD CUP 2024で準優勝。大会MVPを獲得。【eスポーツオーガナイザー部門】

eスポーツチーム賞 REJECT

【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在8タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

会社名:株式会社REJECT(リジェクト)

代表者:代表取締役 甲山翔也

設立:2018年12月

本社所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

事業内容:eスポーツ関連事業

ウェブサイト:https://reject.co.jp/

