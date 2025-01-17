ネオアクションストーリーの開幕ニャ！『SAKAMOTO DAYS』のキャラクター達が「MEGA CAT PROJECT」シリーズで「猫」に大変身。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「メガハウス」より、『MEGA CAT PROJECT SAKAMOTO DAYS SAKAMOTO CATS ニャンとも愉快な坂本商店！ 8個入りBOX』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04577101(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04577101)
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■MEGA CAT PROJECT SAKAMOTO DAYS SAKAMOTO CATS ニャンとも愉快な坂本商店！ 8個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：6,400円(税込)
□発売日：2025年6月下旬予定
□メーカー：メガハウス
【1BOX】8個入り
【1個】彩色済みフィギュア1種+キャラクターシート1枚入り
【サイズ】全長約30mm前後
ニャンコブーム到来！？
『SAKAMOTO DAYS』のキャラクター達が「猫」に大変身しました。
家族と日常を守る坂本の日々、商店に訪れる様々な刺客たち！
ニャンとも愉快な坂本商店の世界をお楽しみください。
マスコットはポケットに入る全長30mm前後とキュートなサイズ感、またそれぞれにキャラクターシートも入っております。
【ラインナップ】
・坂本 太郎
・朝倉 シン
・陸 少糖
・南雲
・神々廻
・大佛
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
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【今回ご紹介した製品を含む、『SAKAMOTO DAYS』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=28671&pagemax=60&_gl=1%2afszhnj%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczNjgzMjU2Mi4yMjIuMS4xNzM2ODM4MjA1LjAuMC4w)
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
【店舗情報】
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