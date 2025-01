【新発売】手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.×キャラメル専門店「CARAMELIFE」。キャラメルシフォンケーキ『キャラメルム』を発売！

株式会社Sweets HDキャラメルシフォンケーキ『キャラメルム』

手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE. (以下 TiC)は、2025年1月17日(金)より、キャラメルづくしのシフォンケーキ『Caramelem』<キャラメルム>の販売を開始いたしました。



『Caramelem』はシフォン生地からクリーム、天面のソースまでキャラメルづくしのシフォンケーキです。

キャラメルソースとキャラメルクリームには、キャラメル専門店「CARAMELIFE」のキャラメル「BASIC MEDIUM」を使用しました。甘味の中に広がるほろ苦さがクセになる唯一無二のキャラメルを、ケーキ天面のアーモンドの香ばしさが、より一層惹き立てます。



バレンタインの贈り物として、キャラメルに込められた意味は「あなたがいると安心する」「癒される」。一緒にいたい相手のプレゼントとしてはもちろん、ふたりが同じものを一緒に食べることで、このシフォンケーキを通してあなたと大切な人が同じ時間・空間を共有いただけたら幸いです。



【パティシエより】

この冬、こだわりのキャラメルシフォンケーキができました。

砂糖をクリーム・バターといった乳製品と一緒に加熱して作るキャラメルは、作り方こそ簡単ですが、工夫を重ねるほど個性が出る奥深い食べ物です。そこで今回製法にこだわり、キャラメルを作り続けている「CARAMELIFE」のキャラメルを使用することにしました。

キャラメルと言えば、苦みと甘み。しかし甘すぎればキャラメルが好きな方でも食べ飽きてしまうでしょう。程よいほろ苦さのバランスを大切に、キャラメルの取り入れ方や配合に工夫を重ね、キャラメルクリームやキャラメルソースとして使用しています。

そして今回TiCでは初めて、シフォン生地の焼き穴の中までみっしりとクリームを詰めました。ケーキの中も上もたっぷりの特製キャラメルクリームは、ほろ苦さの後で軽やかに広がる甘さが特徴的です。

寒い時期、大切な人といつもの部屋で。あなたを包むあたたかい時間を、このキャラメルのシフォンケーキとともにお過ごしください。

キャラメルシフォンケーキ『キャラメルム』

『Caramelem』

シフォン生地からクリーム、天面のソースまでキャラメルづくしのキャラメルシフォンケーキ。ふわふわしっとり食感のシフォンケーキに、特製キャラメルクリームをドーム状に絞りました。

『キャラメルム』は「キャラメル」とラテン語で「いっぱいの(空間)」を意味する「plenum」を合わせた造語です。キャラメルで満たされたケーキと笑顔で満たされるケーキを囲む空間、という意味を込めました。

キャラメルソースとキャラメルクリームには、キャラメル専門店「CARAMELIFE」のキャラメル「BASIC MEDIUM」を使用。甘味の中に広がるほろ苦さがクセになるキャラメルを、北海道産生乳を使用したクリームに混ぜ込み、キャラメルクリームが誕生しました。

焼き穴までぎっしりと充填されたキャラメルクリームをたっぷりつけてお召し上り下さい。

<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.『Caramelem』

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2025年1月17日(金)

商品発送 :2025年1月24日(金)より順次

販売価格 :\3,000(税込)

サイズ・重量:[シフォンケーキ]4号サイズ(約12cm)約314g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/4a4Le3y

キャラメル専門店「CARAMELIFE」

~暮らしに溶け込む、おいしいこだわり~

身近なお菓子として慣れ親しんだキャラメルを、いつもの食事に彩りを添える、味わい豊かな商品をお届けします。

「砂糖とクリームを丁寧に焼く」- キャラメル作りは一見シンプルです。しかし、その製法は実に奥深いもの。微妙な焼き加減によって、甘さやほろ苦さなど、味わいに豊かな変化が生じます。私たちは、シンプルながら奥深い焙焼工程に着眼し、キャラメルから生まれる自然な香ばしさ、味わいを追求するため、試行錯誤を重ねてきました。



【CARAMELIFE 株式会社】

〒153-0063 東京都目黒区目黒一丁目4番16号

公式webサイトURL:https://caramelife.jp

オンラインショップ:https://caramelife.shop-pro.jp

CARAMELIFE 自由が丘本店



【CARAMELIFE 自由が丘本店】

〒153-0063

東京都目黒区自由が丘一丁目16番12号

営業時間:11:00~19:00

定休日:水曜日



数量限定!バレンタインデザインのカード登場

バレンタイン限定オリジナルカード

大切なパートナーへの贈り物に

バレンタイン限定カードを添えて、シフォンケーキを贈りませんか?



This is CHIFFON CAKE.では通常デザインのメッセージカードの他、

バラをあしらった、バレンタイン限定カードをご用意いたします。

このカードの同封をご希望の方は、ご購入画面のメッセージ入力フォームに【バレンタインカード希望】とご記載ください。



※こちらのカードには、お客様ご希望のメッセージを記載することはできません。ご了承ください。

※バレンタインカードの他、お客様ご希望のメッセージカードも同時にご希望の場合、お客様ご希望のメッセージを印刷した通常デザインのカードと、バレンタインカードの両方をご用意いたします。その際、メッセージフォームには【バレンタインカード希望】の記載と、ご希望のメッセージ内容をご記載ください。

※バレンタインカードは数量限定のため、無くなり次第終了となります。終了した場合、商品ページに記載いたしますので、ご確認ください。



【手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.】

手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.

「だから美味しい、これがシフォン」

生地にひたむきに、クリームに一途に。

焼き続けて、たどり着いたしっとりふわふわの生地、

濃厚なのにやさしい口溶けのクリーム。

シンプルだからこそ、誠実な手仕事でていねいに作り上げました。

これこそが私たちが想う、最高のシフォンケーキです。

ひとくちで広がる私たちの最高が、あなたのHAPPY な時間に寄り添えたら。

