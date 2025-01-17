つぶつぶパイルでやさしく洗える『擦りすぎない綿100%の垢すりタオル』新発売
株式会社アルファックス
【商品名】擦りすぎない綿100%の垢すりタオル
【商品重量】35g
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1172-443704
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-%E6%9F%94%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%84-%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-%E6%93%A6%E3%82%8A%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%AA%E3%81%84%E7%B6%BF100-%E3%81%AE%E5%9E%A2%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/dp/B0DNS6433G/ref=sr_1_97?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=BDGLGLJAVCMC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SitfInzQR64QirW5fAorarh8gOfqRwPIB1S-8MH4ylo8LBoARjDeZ2MqrGWqp5N1SHARzT92KzanM_HmpnrK6stQFmV-anUZKvPqGqw5HETPp9u9piJybjpF2z7ScMSgms55_8U1IEH6OCQCZFlWSjCEnigMFZzBn6uyUDm-4DnUJfgGgD2nFnhkwArlkE_R2a2aVGSLYw0X7uCEUhNgC6UV2XaPl8XwZq69Fd7TsyZE0r0TOcr3C-lY3_TMhibo9xhKoFyhR7e8SNvWIX_AEK0lHU-hvxxS6eFSpowXJQNnT9694SpC1ZVHlh8Eu90mMxCqc-TpJxz1q7JYks13LLZQjYW-kKymx4v_F3bb9Dytzrke3QLiAryNLq8xq6L8jw5xD1mr_s3QUotnFx28OQSq8Vd-fVcy33dKuny2HP12zr7Zg-cpjcntaQXIUgN9.aBL_GZ1nTUp7VLCzVsD9Xivq9l4KWYKbh1LeYmi6iv0&dib_tag=se&keywords=%E5%9E%A2%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB&qid=1734309262&sprefix=%E5%9E%A2%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB%2Caps%2C177&sr=8-97
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、つぶつぶパイルでやさしく洗える「擦りすぎない綿100%の垢すりタオル」の発売を開始致しました。
綿ならではの柔らかな肌当たりはそのままに、伝統技術を用いて織られたつぶつぶのパイルが肌のバリア機能を傷つけずに古い角質や汚れだけオフ。
タオルの産地、大阪泉州の伝統的な製法でつくりました。
必要な皮脂を落としすぎないので、敏感肌や乾燥肌の方にもお使いいただける垢すりタオルです。
届きにくい背中も楽々洗える長さのボディタオル。お肌への負担を少なく、水だけでやさしく撫で洗い。石鹸やボディソープも併用してお使いいただけます。
【商品名】擦りすぎない綿100%の垢すりタオル
【販売価格】本体価格：1,650円(税込)
【商品サイズ】縦16・横100(cm)
【商品重量】35g
【材質】綿100%
【原産国】日本製
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1172-443704
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-%E6%9F%94%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%84-%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-%E6%93%A6%E3%82%8A%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%AA%E3%81%84%E7%B6%BF100-%E3%81%AE%E5%9E%A2%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/dp/B0DNS6433G/ref=sr_1_97?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=BDGLGLJAVCMC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SitfInzQR64QirW5fAorarh8gOfqRwPIB1S-8MH4ylo8LBoARjDeZ2MqrGWqp5N1SHARzT92KzanM_HmpnrK6stQFmV-anUZKvPqGqw5HETPp9u9piJybjpF2z7ScMSgms55_8U1IEH6OCQCZFlWSjCEnigMFZzBn6uyUDm-4DnUJfgGgD2nFnhkwArlkE_R2a2aVGSLYw0X7uCEUhNgC6UV2XaPl8XwZq69Fd7TsyZE0r0TOcr3C-lY3_TMhibo9xhKoFyhR7e8SNvWIX_AEK0lHU-hvxxS6eFSpowXJQNnT9694SpC1ZVHlh8Eu90mMxCqc-TpJxz1q7JYks13LLZQjYW-kKymx4v_F3bb9Dytzrke3QLiAryNLq8xq6L8jw5xD1mr_s3QUotnFx28OQSq8Vd-fVcy33dKuny2HP12zr7Zg-cpjcntaQXIUgN9.aBL_GZ1nTUp7VLCzVsD9Xivq9l4KWYKbh1LeYmi6iv0&dib_tag=se&keywords=%E5%9E%A2%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB&qid=1734309262&sprefix=%E5%9E%A2%E3%81%99%E3%82%8A%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB%2Caps%2C177&sr=8-97
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation